Maluma anunció que será papá por primera vez

La famosa frase "Maluma baby", ¡va a hacerse realidad! "Hoy es uno de los momentos más especiales de mi vida y lo quiero transmitir en vivo. Ustedes han estado desde el principio y merecen saberlo también", decía el artista colombiano, de 29 años, segundos antes de publicar el vídeo con el que ha anunciado que va a ser padre por primera vez. Maluma ha querido compartir la feliz noticia a través del videoclip de su nueva canción, Procura, en la que narra su historia de amor con su novia, Susana Gómez.

Hasta ahora, el intérprete de éxitos como Felices los 4, Hawái, Coco Loco, Borró cassette o Cuatro babys, había mantenido su relación con Susana alejada de los focos y prefería no mostrarla mucho en redes sociales, pero el embarazo lo ha cambiado todo.

Maluma está tan feliz que no solo ha mostrado imágenes de sus momentos en la intimidad sino que, además, ha compartido cómo se enteraron de que iban a ser padres, una ecografía de su bebé... El vídeo no puede ser más bonito y muestra la emoción del artista colombiano en la sala del médico. Maluma se lleva las manos a la cara y no puede evitar las lágrimas mientras Susana, tumbada en la camilla, señala en el monitor la cabecita de su hija.

Aunque la pareja ha decicido anunciar ahora la buena nueva, lo cierto es que el embarazo está bastante avanzado. De hecho, organizaron un evento especial con sus familiares y amigos para desvelar el sexo del bebé. En el videoclip puede verse la espectacular fiesta en la que Maluma y Susana, vestidos de negro y blanco, se enteran en directo que... ¡es una niña! Fuegos artificiales, humo, confeti, luces... todo de color rosa para celebrar la llegada de la que, sin duda alguna, se convertirá en la 'princesita' del intérprete de Amigos con derechos.

Otro de los detalles más especiales es que, además de anunciar que están esperando una niña, la pareja también ha contado cuál es el nombre que han elegido. Tal y como puede verse en el vídeo, tanto Maluma como Susana llevan un collar de diamantes con letras mayúsculas que forman "PARIS".