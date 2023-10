Se realizó la entrega de viviendas y escrituras en la localidad de Moises Ville.

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, encabezó este jueves el acto de entrega de 7 viviendas y 4 escrituras en la localidad de Moisés Ville, departamento San Cristóbal.

En la oportunidad, Corach sostuvo que “es posible que esta crisis por la que estamos atravesando, y que incluye cierta frustración política por parte de la sociedad, también sea un factor que contribuya a invisibilizar. Sin embargo, hoy el debate principal pasa por el rol del Estado, cuál es su función y cómo resolver las asimetrías. Este es el punto, porque en definitiva las posturas son contrapuestas. Un Estado que no interviene, porque todo va a surgir del equilibrio natural de los mercados, hoy no estaría presente en Moises Ville”.

“La entrega de viviendas y escrituras en el marco del programa Lote Propio es un gran ejemplo como contracara a estos tiempos de debates libertarios. No sólo porque hay una inversión millonaria detrás, sino porque además de esta manera muchas familias que no tenían acceso a financiación veían cada vez más lejos el anhelo de la casa propia. Es verdad que si preguntamos entre los presentes cómo es que sus padres y abuelos lograron tener su casa muchos dirán "a través de Créditos Hipotecarios". Y no sólo en las últimas décadas esto se hizo cada vez más difícil, sino que además el problema que se sumaba era el de la imposibilidad de acceder a esos créditos”, agregó el ministro.

“Esto que está ocurriendo hoy aquí, y que ya lo hemos llevando adelante en distintos municipios y comunas de la provincia, es una solución real a ese problema. El Estado facilita ese acceso al crédito y además la escritura final, sin costo, consolida la seguridad jurídica necesaria de cara al futuro. Hoy se cumple el sueño de algunos de ustedes, un anhelo que también reivindica ese legado cultural que todos tenemos y vimos en nuestras generaciones pasadas. Lo de hoy es apenas un granito de arena, pero como dice Atahualpa Yupanqui "hay montañas de arena", finalizó Corach.

Dichas viviendas constan de dos dormitorios prototipo vivienda compacta de las cuales una será de tres dormitorios. Las mismas poseen sala de estar – comedor, cocina, lavadero y baño completamente instalado. Se ejecutaron a través del Programa Lote Propio donde la provincia financia la construcción de la unidad y la comuna realizó la ejecución de obra a la familia beneficiaria.

Asimismo, el gobierno de la provincia, realizó la entrega de escrituras a las familias que habitan en los distintos complejos habitacionales de todo el territorio santafesino ejecutados por la Dirección de Vivienda y Urbanismo.

Este documento legal otorga seguridad jurídica a las familias, ya que una vez inscripta en el Registro General de la Propiedad de la provincia, se efectiviza el dominio sobre el inmueble a los adjudicatarios, brindando la posibilidad de vender, transferir, heredar el inmueble, usarlo como garantía y/o solicitar servicios. Se otorgan sin costo para el adjudicatario y no se solicita el libre de impuestos.

La escrituración de las viviendas surge del trabajo mancomunado de la provincia, municipios, comunas y los Colegios de Escribanos y Agrimensores de Santa Fe.