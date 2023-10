Las condiciones que puso Susana para volver al país

Susana Giménez afirmó que para vivir a la Argentina tendría que darse un cambió de Gobierno, y aclaró que de no suceder esto seguirá viviendo en Miami.

"¿De qué depende mudarte a Buenos Aires?", le preguntó Rodrigo Lussich a la conductora, a lo que ella rápidamente responde: "De que se vayan los K, ahí sí me mudo. Si no, voy y vengo. Yo vuelvo a Argentina porque es mi país, me encantaría".

"Argentina me dio todo y me lo sigue dando, yo no le estoy dando un cachetazo a Argentina, es mi país y lo amo", agregó.

Aunque trató de mantenerse al margen del tema político, Susana Giménez comentó: "Yo sé que la gente me ama y me escucha, y yo los adoro. Pero no estoy de acuerdo con cierta política, no estoy de acuerdo con que me saquen casi el 70% de lo que gano".

Fuente: Minuto uno