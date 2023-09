El chat de WhatsApp que se volvió viral en redes sociales

No es la primera vez que algún usuario de Twitter decide compartir algún insólito o desopilante chat de WhatsApp, y en este caso, en el contexto de una inesperada noticia familiar, la conversación se volvió viral generando todo tipo de reacciones.

La usuaria @moreeluuu compartió la charla del grupo familiar de WhatsApp en la que el padre decidió hacer un impensado anuncio: la incorporación de un miembro nada menos que de 20 años.

"No quiero que me juzguen con lo que les voy a contar", arrancó "Papi", tal cual aparece registrado el contacto. "Esto me enteré hace unos días, y la verdad que estoy asombrado y un poco consternado", introdujo.

Y luego de la previa, terminó realizando el anuncio. "Yo antes de su madre tuve una vida de plenamente de joda, como de seguro les habrá contado. Pero creo que en una de esas jodas se me escapó un tiro: tienen un hermano de 20 años", confirmó.

El chat, íntimo pero también insólito, se volvió viral en las redes sociales al desatar todo tipo de comentarios. La joven reveló que reaccionó con un chiste, mientras la conversación generó muchas reacciones.