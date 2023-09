Insólito: El gran sueño que Huguito Flores no llegó a cumplir

Huguito Flores, su esposa y su cuñado fallecieron en un trágico accidente de auto en la ruta 34, camino a Buenos Aires, a la altura de La Garza, en Santiago del Estero.

En medio de la conmoción por su fallecimiento, se supo qué sueño estaba a punto de alcanzar y, lamentablemente, no pudo cumplir. El cantante de cumbia se iba a presentar en el Gran Rex el 12 de diciembre a las 20.30. Este era su anhelo más preciado luego de haber llenado el Ópera a fines de 2022.

Huguito era muy trabajador y amaba la movida tropical. De hecho, tenía 26 shows confirmados para este fin de semana en Buenos Aires en el marco de los festejos por el Día de la Primavera.

LA DURA VIDA DE HUGUITO FLORES EN LA CUMBIA, SEGÚN EL RELATO DE SU HIJA SOL

“Le hablábamos, yo como hija y Carina su mujer, y le decíamos que no haga tantos bailes, pero yo no me quiero meter en el tema de los representantes, porque no viene al caso; pero vivía de eso, y lo tenía que hacer porque era su trabajo”, agregó la joven, que no sabe cómo el camión que causó el accidente tenía permiso para circular.

“Él tenía que pagarles a sus músicos, al sonidista. Nosotros le decíamos que pare, pero tenía un montón de gente detrás que dependían de él”, explicó Sol, que se quebró al hablar del amor por la música que tenía Huguito.