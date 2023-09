Natalie Pérez en Santa Fe

El pasado 9 de septiembre en un Teatro Gran Rex con entradas agotadas, Natalie Perez presento "Intermitente", su tercer disco. Contó con una puesta en escena deslumbrante e invitados de lujo como Karina La Princesita, Nahuel Pennisi, Melanie Williams y Mariano Otero, productor del disco.

El viernes 6 de octubre a las 21 hs, Natalie trae "Intermitente", junto a todos sus éxitos, al escenario de Tribus Club de Arte. Aquí te contamos cómo es el disco.

Como se anticipaba al escuchar los primeros cuatro cortes (“Consuelo”, “De Fiesta”, “TQT” y “Mariposa Azul”) INTERMITENTE es un álbum ecléctico, difícil de enmarcar en un solo género. Se destaca la amplitud musical, las canciones pasan por la cumbia, el bolero, pop, bachata, rock y sonidos electrónicos. Con composiciones totalmente personales, Natalie nos abre las puertas a su mundo como nunca antes y logra captarnos con estribillos pegadizos y letras emotivas que hablan de amores, desamores y reflexionan sobre las distintas etapas de la vida con las que todos nos podemos sentir identificados. La exploración musical es primordial y da cuenta que Natalie sigue consagrándose como cantautora en la escena nacional e internacional.

El nombre trae el concepto de la intermitencia, de lo que es y no es, lo que aparece y desaparece, lo que puede transformarse en otra cosa, la no linealidad de la vida. El focus track del disco es el tema “En un loop”, canción que habla de un encuentro que todo lo transforma. “En un loop” tiene un estilo urbano, con sonidos electrónicos poniendo al frente la voz particular de Natalie. Este nuevo corte se presenta con un videoclip con una propuesta de arte distinta y original en donde Natalie vuelve a demostrar su talento. El álbum contó con la producción musical de Mariano Otero para Estudio Insigno.

