Messi salió reemplazado por una molestia física

A los 36 minutos del encuentro, el astro argentino se puso de cuclillas cerca del área del conjunto canadiense y Gerardo Martino no lo dudó: lo sustituyó por Robert Taylor para no agravar más la dolencia del argentino, quien no pudo seguir dentro de la cancha a tan solo 10 minutos de finalizar la primera etapa.

El rosarino se sentó en el banco y dejó la pierna estirada mientras los médicos del Inter Miami lo masajeaban para encontrar la raíz del dolor.

La seguidilla de partidos le pasó factura a sus 36 años, quien afrontó distintas competencias tanto con su club como con la Selección.

Esto no impidió a su equipo golear por 4 a 0 al Toronto FC donde el santafesino Facundo Farías abrió la cuenta sobre el epílogo del primer tiempo.

Fuente: La Gaceta