El Ministerio de Seguridad informó el operativo policial para el partido Rosario Central - Racing

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, en conferencia de prensa, brindó precisiones sobre el operativo policial para el partido Rosario Central-Racing, donde como se sabe la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) clausuró una tribuna del estadio, la Popular Norte, por hechos ocurridos en encuentros anteriores.El partido se jugará el sábado 30, a las 19:30, demandará 546 efectivos policiales y el estadio se abrirá tres horas antes.

En ese sentido, el director de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, explicó que al lunes siguiente del asesinato del referente de la barrabrava de Central, Pillín Bracamonte, comenzaron a trabajar en “el operativo necesario, tendiente a garantizar la seguridad de los bienes y las personas que iban a concurrir a este partido”. “Los dirigentes del club entendían que había que suspender o clausurar total o parcialmente parte del estadio. Nosotros dijimos que no, que no era necesario, convencidos del poder de acción de nuestra Policía de Santa Fe, de cómo venimos trabajando”, agregó.

Luego, Peverengo detalló que, hace aproximadamente 20 días, se le comunicó a la AFA la necesidad de mover el horario del partido: “Entendíamos necesario que el partido termine con luz natural. Por eso, sugeríamos el horario de las 17. Pasados los días, como no teníamos resultado de estas conversaciones, fuimos por la formalidad y mandamos una nota”. “El martes de esta semana, representantes de Superliga llamaron para comunicarnos el día y el horario: nos ofrecían que el partido se juegue el sábado a las 19, en lugar de 19.30. Realmente no nos servía, o sea, no contenía lo que era el pedido original, nosotros queríamos que se termine con luz natural”, remarcó.

A continuación, explicó que el argumento de Superliga es que el sábado, a las 17, se juega la final de la Copa Libertadores. “Uno entiende lo que es la televisión, lo que es el fútbol, lo que significa”, pero “nunca se entendió el reclamo que se hizo desde la provincia de Santa Fe”. También el ministerio propuso que se juegue otro día, pero no hubo respuesta: “Y como corolario, la resolución que saca AFA clausurando una tribuna. Que nos clausuren parte de un estadio nos obliga a rediseñar o armar un nuevo operativo y pensar dónde se van a ubicar las 12.000 personas que ocupan la popular”. “No termino de entender por qué el club no apeló una resolución que vino a romper con un operativo que ya estaba preestablecido”, concluyó.

Sobre el final, el funcionario destacó: “Se hicieron gestiones y se hizo caso omiso. La sensación que nos queda es que los dirigentes se siguen mirando el ombligo, que poco les importan los socios, poco les interesa la gente. Lo importante es que la pelota ruede, que funcione y que le cierre a la televisión. Es un gran negocio, que uno lo entiende, pero en el medio hay personas que concurren, que siguen con mucha pasión, especialmente en esta ciudad, y la responsabilidad siempre termina en quienes conducen los organismos”.

Operativo de seguridad

Por su parte, el coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, dio precisiones sobre el operativo que demandará 546 efectivos policiales: “En estos 11 meses de gestión, hemos modificado los siete ingresos del estadio, donde se han recortado mucho el sistema de vallado, se ha emprolijado el sistema de ingresos de calle Avellaneda, calle Génova y calle Cordiviola. En este caso puntual, al tener cerrados los ingresos de la Popular Norte, ahí vamos a disponer de ampliar el anillo de seguridad. Todo lo que se viene haciendo en Calle Génova se va a estirar hasta Juan B. Justo y hasta José Ingeniero”. Los recursos policiales que habitualmente se utilizan en los tres ingresos de la Puerta 1 se van a redistribuir en la Puerta 2, 3 y 4”.

“Hace un tiempo a esta parte venimos abriendo el estadio dos horas antes. En este caso, lo vamos a abrir tres horas antes para que la gente pueda llegar con tiempo”, dijo y relató cómo se redistribuirá el público que habitualmente asiste a la clausurada Popular Norte: “Esas personas podrán ocupar la platea de Calle Cordiviola. Está permitido, porque la capacidad de esa platea es grande, nunca está completa, entonces el club propuso hacer eso de manera tal de que no se sature la platea, pero que se pueda ubicar a la gente que tiene abonos”. “Además, el club va a recortar la entrega de entradas para sponsor y gente que utiliza lo que es la platea del río”, finalizó.