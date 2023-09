La hija de un conductor de TV defendió a Lotocki

Morena Rial defendió a Aníbal Lotocki, el médico acusado de mala praxis y a quien la familia de Silvina Luna responsabilizó por las complicaciones en el estado de salud luego de una intervención estética.

Pasaron 11 días del fallecimiento de la modelo de 43 años, quien estuvo internada casi tres meses en el Hospital Italiano a raíz de un agravamiento en su diagnóstico de hipercalcemia e insuficiencia renal. En medio del dolor y reclamo de justicia, la hija de Jorge Rial generó polémica en las redes sociales.

La mediática, que días atrás contó que se sometió a un procedimiento para aumentar sus glúteos, respondió si no le da miedo hacerse "tantas operaciones" después de lo ocurrido con Silvina Luna.

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, afirmó Morena. Y siguió: “Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama”.

Fuente: eldocetv