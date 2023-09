Como Gatúbela: Luciana Salazar se robó todas las miradas

No existe día que Luciana Salazar no encienda las redes sociales con alguna foto o video que publique para sus fanáticos y seguidores. En esta ocasión lo hizo con un atuendo muy particular.

En su momento, la blonda fue figura estrella y celebridad de la pantalla chica cuando formó parte de distintos programas de televisión. Actualmente, se dedica más a su pequeña hija y trabaja como creadora de contenido en las redes sociales.

Es en su plataforma de Instagram donde muestra cada detalle de su vida íntima y nunca duda en exhibir las tendencias que sigue en cuanto a indumentaria calzado y accesorios. Esta vez eligió un atuendo que no pasó desapercibido para un plan de noche que tuvo el día jueves.

La fotografía las compartió a través de sus historias de Instagram y se la ve posando de distintas maneras, como también caminando hacia el clásico espejo que siempre la refleja en cada una de sus fotos. Ahí se la ve con un enterito ajustadísimo al cuerpo el cual tiene partes engomadas y partes en tela semi transparente que dejan ver centímetros de su piel.

Como si fuese Gatúbela, la modelo completó el look con unas increíbles botas de taco alto y su maquillaje nude le otorgó el toque natural a toda su imagen para ese plan que seguramente se amoldó a la altura de su atuendo.