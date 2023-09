Silvina Luna Murió luego de 80 días de internación

Silvina Luna en las últimas horas había vuelto despertar la preocupación tras su deterioro en su salud y, lamentablemente, este jueves en horas de la tarde se supo que murió a los 43 años y tras 80 días de internación.

La modelo se encontraba internada en el Hospital Italiano desde el 14 de junio, y a pesar de que había mostrado una leve mejoría, y que superó el COVID-19 que se le fue detectado recientemente, habían revelado anoche noticias no muy alentadoras.

Los problemas de salud de Silvina Luna

Comenzaron debido a la intervención estética practicada por Aníbal Lotocki, quien por ese entonces le inyectó biopolímeros en sus glúteos como parte del tratamiento que terminó produciéndole hipercalcemia y una insuficiencia renal en su organismo.

Por ese hecho, el médico fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión -y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina- por el delito de lesiones graves en una causa que le iniciaron de manera conjunta Silvina, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

Silvina Luna ingresó en junio pasado al Hospital Italiano acompañada por su hermano Ezequiel y días después debió ser internada en la sala de terapia intensiva. Hasta entonces, se realizaba diálisis de cuatro horas tres veces por semana ya que sus riñones dejaron de funcionar. Y estaba a la espera de un trasplante.

Recordemos que la última entrevista que dio Silvina Luna fue en LAM (América TV), con Ángel de Brito, en mayo pasado, en donde se refirió a su salud como nunca antes. “Hay días que me quiero quedar durmiendo, pero tengo que ir a diálisis porque eso me está salvando. Si no funcionan los riñones no podría vivir. Los días que tengo diálisis vuelvo a casa y me quiero acostar. No hago nada ese día. Es día a día. Al otro día disfruto cada cosa”, contó en ese momento.

“A veces me pongo a pensar las cosas que fui perdiendo. No está bueno pensar en eso. Fueron doce años que me perdí de viajes, cumpleaños, trabajos. Todo eso me afectó y me afecta”, se sinceró.

“El tema monetario, por la cantidad de medicación que tengo que tomar, no estoy trabajando tampoco... Mucho tiempo callé porque me daba vergüenza hablar de esto. Hice catarsis. Esta bueno sacarlo y que la gente sepa”, y por último dijo: “Me encanta vivir. Quiero vivir. Pero nunca sabés los caminos”.