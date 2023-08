Se realizó el primer encuentro con los gremios docentes en el marco de las negociaciones paritarias para la segunda mitad del año

Los ministros de Educación, Víctor Debloc, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, acompañados de funcionarios del ministerio de Economía, encabezaron la primera reunión de la segunda mitad del año con autoridades de los gremios docentes que negocian en el ámbito paritario estatal de la provincia.Al término del encuentro, Pusineri brindó precisiones acerca de lo conversado: “Iniciamos nuevamente el proceso de negociación paritaria específicamente con los gremios del sector docente: AMSAFE, UDA, AMEP y SADOP. En esta oportunidad intercambiamos criterios acerca de lo que vamos a abordar durante la semana, en este caso lo que tiene que ver con lo salarial, por un lado, y por otro con lo referido a condiciones de trabajo, con todo lo que ya viene trabajando en instancias técnicas el Ministerio de Educación. Con respecto a lo salarial, ratificamos el objetivo que ha marcado el gobernador Perotti: de que el salario de las y los trabajadores públicos quede por encima de la inflación”.

El minsitro manifestó que “los gremios han planteado algún escalón más significativo para el mes de agosto y algún resguardo o garantía que las estarían proporcionando las cláusulas denominadas gatillo o de actualización automática. Esto va a ser materia a tratar durante esta semana para poder llegar al próximo lunes con una propuesta salarial concreta.”

Consultado acerca de las posibilidades de extensión del acuerdo salarial, el titular de la cartera laboral aseguró: “Todas las alternativas que se propongan van a ser analizadas. No descarto que podamos trabajar en un acuerdo hasta el mes de diciembre. En el caso de que el acuerdo sea de una extensión más larga, aparece como razonable el pedido de una garantía frente a la inflación. Lo que podamos componer es lo que se va a poner sobre la mesa. Vamos a trabajar con una propuesta que previamente será intercambiada con los gremios, no vamos a hacer una oferta que no atienda estos planteos. El tema de tener algún tipo de cobertura del salario frente a la inflación forma parte de ello”, puntualizó.

En cuanto a las deliberaciones de temas específicos de lo educativo, Debloc precisó que “se ha valorado todo el proceso que se viene desarrollando y particularmente los gremios plantearon el tema del concurso de ascenso a cargos directivos para los niveles inicial, primario y para educación especial, así como también para la educación secundaria. En este sentido hay un borrador que circula entre los sindicatos, a la vez que ya hubo dos o tres reuniones técnicas y haríamos una más en estos días, de tal manera de hacer una presentación definitiva de la propuesta del concurso a los tramos directivos que hace muchos años que no se hace en la provincia de Santa Fe y que implicaría una gran oportunidad para el desarrollo de la carrera docente”.

“Asimismo -continuó el ministro de Educación-, también se abordó el pedido de un nuevo concurso de titularización de cargos y horas cátedra, tanto también para IPE como para secundaria, y en ese sentido ya tenemos elaborado un cronograma que empezaría en septiembre y culminaría en parte en marzo y en parte en julio del año que viene, pero dándole continuidad a todos los concursos que están en estos dos años”.

En ese contexto, Víctor Debloc también hizo mención a los avances relacionados con los dispositivos territoriales de convivencia señalando que “se está buscando la definición de las funciones de estos equipos de modo de poder anclar esa tarea en las regionales educativas, acompañando los procesos y las dificultades de convivencia que hay en las escuelas secundarias”, finalizó.