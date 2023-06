Lisandro Mársico: "El municipio respecto a la situación de la terminal de Rafaela miró para otro lado"

“Lamentablemente tengo una opinión formada diferente al panorama que nos brindo el concesionario, en el encuentro que mantuvimos, con respecto al estado y servicios que brinda actualmente la Terminal, pero nadie puede negar que el servicio que están prestando está lejos de ser lo óptimo para los vecinos de Rafaela y para quienes de otras ciudades arriban a Rafaela”, adujo Lisandro Mársico.



“Resulta que existen acuerdos de palabra con el Municipio, o instrumentos que hay que actualizar y en eso, ahora se ampara el concesionario, para no realizar ningún aporte, una muestra de negligencia e improvisación del Ejecutivo Municipal, por lo que, requerimos que se lleve a cabo un nuevo convenio y que se expliciten las obligaciones de cada uno y analizaremos una serie de servicios que tendrán que brindar”, esgrimió el concejal.



“Hoy estamos pagando las consecuencias de un Intendente que miró hacia otro lado mientras el concesionario incumplía sistemáticamente con sus obligaciones y tiene que venir el Estado Nacional con el dinero de todos a pagar por la negligencia política y privada, nada diferente a como funciona el País hoy y la relación del gobierno nacional con los empresarios”, manifestó Mársico.



“Entiendo que con esos fondos que provienen del Ministerio de Transporte de la Nación debemos poner manos a la obra y utilizarlos para remodelar en lo que se pueda la Terminal y controlar detalladamente que el concesionario cumpla con sus obligaciones, bajo pena de rescindirles el contrato; situación que el Intendente como no tiene otro plan, para llevar a cabo que no sea acordar con este empresario, no le queda otra alternativa que sostenerlo, porque su gobierno es un mar de improvisaciones; creo que es el momento de un verdadero cambio” puntualizó el edil demoprogresista.