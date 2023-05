"Vamos los pibes" el spot que armó la AFA para el mundial sub 20

Ante el comienzo del Mundial Sub 20 le suman emoción con un increíble spot en las redes sociales que contó con la participación de los jugadores y del Chiqui Tapia. El video se trata de un colectivo con gente alentando a la Albiceleste y cantando "Vamos, vamos los pibes". En el trayecto, suben algunos jugadores del equipo dirigido por Javier Mascherano, a cuatro días del comienzo del Mundial de la categoría, a jugarse en Argentina.

¿Qué se le viene a la Sub 20?

Argentina vs. Uzbekistán: 20 de mayo a las 18, en Santiago del Estero.

Argentina vs. Guatemala: 23 de mayo a las 18, en Santiago del Estero.

Argentina vs. Nueva Zelanda: 26 de mayo a las 18, en San Juan.