El Intendente participó de un encuentro con músicos de “Mi Primer Tema”

El intendente Luis Castellano se reunió con el grupo de jóvenes y el staff de producción del programa municipal “Mi Primer Tema”, que tiene como finalidad potenciar a los artistas locales que recién se inician en su camino creativo.

Lo acompañaron el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; y Federico Lezcano, el joven que presentó esta iniciativa al Estado local.

“Lo que ustedes nos expresan hace reflexionar que valió la pena invertir en este programa. Fede nos había contado que tenía ganas de aportar un proyecto para los músicos. Cuando nos dijo de qué se trataba nos gustó mucho”, expresó el mandatario.



Además, manifestó que su amor por la música nació del vínculo con su papá “que era músico, por eso me gusta mucho la música”. Y agregó que con Mi Primer Tema “aparecen oportunidades que antes no estaban y eso es lo más lindo. Acá no hay una selección de artistas de acuerdo a su historia o antecedentes, acá el que quiere grabar su primer tema lo puede hacer. Es totalmente inclusivo y para todos los géneros”.

Por otro lado, destacó el aporte de un ciudadano para la concreción de este programa: “Este tipo de proyectos tan originales y abarcativos necesitan de las personas que conozcan la temática, como pasó con Fede. Ahora tenemos que proyectar hacia adelante y destinar presupuesto municipal para que otros artistas tengan la misma posibilidad”.

El apoyo del Estado local

Federico Lezcano, a su turno, remarcó la importancia del aporte del municipio: “Para nosotros es muy importante que el Intendente pueda conocer el proceso que tiene el proyecto y cómo va creciendo edición tras edición. Es el apoyo de una gestión como la de Luis Castellano, que en su momento entendió la necesidad de un sector social y apostó a esta idea cuando estaba terminando la pandemia”.

Hasta el momento, participaron 20 artistas que pudieron grabar su tema, filmarlo, registrarlo y darse de alta como músicos. “Realmente funciona este programa para quienes recién inician su carrera. Mi Primer Tema es un proyecto de animación cultural-comunitario orientado a fomentar la producción de temas originales pertenecientes a artistas rafaelinos”, agregó.

También aclaró que no solo “se los ayuda a escribir una canción sino que se los acompaña para que puedan grabarlo, hacer su videoclip y registrarlo. Desde el proyecto los acompañamos a lo largo de todo el proceso. En la etapa en la que se publican los videoclips, se realiza una ronda de prensa visitando los medios de la ciudad para la difusión de lo creado”.

Cabe mencionar que los videos se pueden visualizar en la página web municipal, ingresando al banner “Mi Primer Tema”. Asimismo, están publicados en las redes sociales del mismo nombre y en una playlist de Spotify.

La palabra de los y las artistas

En el encuentro, compartieron su experiencia artistas que pasaron por las distintas ediciones, que son cuatro hasta el momento.

Maga Fernández señaló que “es un proyecto que te abre muchas puertas y ofrece espacio para generar tu contenido. Muchos artistas generaron su primer contenido audiovisual. También te da un empujón para generar contactos, difundir tu música y conocer el tema de los trámites y papeles que no teníamos información. Es un acompañamiento muy bueno que te da el programa”.

El grupo Plan B contó: “Somos un trío y gracias a este proyecto se nos abrieron muchas puertas, especialmente la posibilidad de entrar a un estudio, grabar y realizar un videoclip para difundir nuestra música. Además, la posibilidad de registrar nuestra canción ante SADAIC que para cualquier músico es fundamental”.

“Que la Municipalidad brinde este apoyo a los artistas locales nos parece muy bueno porque no es fácil para un artista que está dando sus primeros pasos poder salir a flote en este ambiente. Por eso, que ponga a disposición todo lo que se necesita para hacer la producción musical de una canción, difundirla en las redes, y registrarla en SADAIC, me parece fenomenal”, agregaron.