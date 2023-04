Jey Mammón abandonó el país

Jey Mammón, tras varios días de rumores sobre la posibilidad de que abandonara el país, finalmente lo hizo. Fue LAM el programa que mostró la cobertura que logró realizar Santiago Sposato.

"Me voy para relajar la cabeza y descansar un poco", señaló el exconductor de "La Peña de Morfi" y no quiso seguir respondiendo. "No tengo nada más que decir", agregó.

"Es de común acuerdo", sólo dijo después cuando el notero le consultó sobre su salida de Telefe. Sobre su destino, Santiago Sposato indicó que era probable que fuese Madrid, España, por lo que indicaba la cartelera. "Se estaría yendo en el vuelo de las 23.55hs", dijo el periodista desde Ezeiza.

Los primeros rumores de que Jey Mammón abandonaría el país

Luego de dos entrevistas televisivas, la primera con Jorge Rial y la segunda con Baby Etchecopar, Jey Mammón podría tomar la drástica decisión de armar las valijas y dejar la Argentina, en busca de paz mental, aunque sea por un tiempo. ¿Su paradero? Europa.

En Socios, Rodrigo Lussich fue el encargado de revelar esta información y fue muy crítico con el conductor de Telefe. “Le está errando fiero, inclusive por soberbio. En un momento llegó a decir que él lo estaba cuidando a Lucas, otra vez el cinismo extremo, donde él está cuidando a la víctima y no está contando eso que él sabe que si lo contara lo dejaría muy mal parado. Es una vergüenza que lo diga en televisión con tanta impunidad”, opinó el periodista.

Sobre los planes de Jey Mammón, Lussich explicó: “La decisión es irse de viaje y salir de esta maraña, de esta burbuja mediática y social con una realidad para la cual va a tener que salir a la calle, porque para llegar a Ezeiza va a tener que salir a la calle evidentemente como el pretende salir y ver qué pasa”, remarcando que el conductor deberá romper su aislamiento, el que está llevando a cabo desde que salió a la luz la noticia. “Ahí encontrará una realidad que tal vez lo persiga hasta Europa. Seguramente lo va a perseguir hasta allá también”, agregó.

De todas maneras, el denunciado aseguró realizar una entrevista más con un medio, previo a dejar el país, en ánimos de continuar aclarando las polémicas. “Va a dar una nota más con Ulises Jaitt porque quiere aclarar el tema de la famosa lista de Natacha Jaitt que fue adulterada en redes sociales, que no lo incluía a él”, expresó el periodista de El Trece.

Fuente: caras