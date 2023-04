Shakira se despidió de España con un tremendo palito para Gerard Piqué

La separación de Gerard Piqué le generó mucho dolor a Shakira, sobre todo por la manera en que se cerró una historia de amor que duró 12 años y que les dio 2 hijos. Esa ruptura derivó además en una fuerte batalla legal que incluso implicó un acuerdo económico para que la colombiana pudiera abandonar España e instalarse en Norteamérica con Milan y Sasha.

Lo cierto es que después del trago amargo, Shakira emprendió el viaje hacia su nueva vida y en las redes sociales, aprovechó para cerrar su etapa en Barcelona con un fuerte mensaje: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad".

Sus palabras continuaron con una fuerte indirecta para su ex: "Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas".

En el último tiempo, las indirectas en contra de Gerard Piqué se han vuelto una constante en la vida de Shakira. En realidad, ha sufrido mucho y no duda en exponer su dolor al mundo, como hizo por ejemplo en la canción que compuso junto a Bizarrap.

Fuente: pronto