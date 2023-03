Aseguran que Telefe le pediría la renuncia a Jey Mammon por la denuncia de Lucas Benvenuto

Tras la detención de Marcelo Corazza salió a la luz una grave denuncia que involucra a Jey Mammon.

El conductor de La Peña de Morfi fue acusado por Lucas Benvenuto por abuso y por mantener una relación, cuando él tenía apenas 14 años y Jey Mammon 32.

"Telefe está reunido y le estarían pidiendo la denuncia a Jey. Este domingo no se presentaría en La Peña", contó Marcelo Tauro. "Me dicen que sí y están buscando reemplazo para este domingo", agregó el periodista Pampito Perelló Aciar.

El relato de Lucas Benvenuto que involucra a Jey Mammon

Lucas Benvenuto destapó la olla y contó su nefasta experiencia con el conductor de Telefe en A la tarde, aunque no quiso mencionar a Jey Mammon.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17″", contó en el programa de Karina Mazzocco.

“Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Yo me iba de mi casa a su casa y ella me llamaba a su casa para preguntar si había llegado. Ese nivel de morbosidad. Él tenía 32 y yo, 14″", siguió el joven.

Luego, mediante redes sociales Benvenuto aseguró que no tenía intenciones de seguir hablando del tema. “La Justicia ya habló y no puedo hacer más. ¿Para qué seguir hablando acá o en los medios sobre todo esto? Elijo cuidarme, abrazarme y no hablar más de esto. Ojalá se entienda”, completó.

Fuente: caras