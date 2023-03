La emoción de Lizy Tagliani al recordar a su mamá a horas de la gran fiesta de casamiento: "Ella nunca pudo..."

Este jueves llegó el día más esperado para Lizy Tagliani, quien tras un año de relación se casó con Sebastián Nebot, y a horas de la gran fiesta en un salón de Berazategui, la comediante habló en exclusiva con Intrusos (América TV) y recordó a su mamá con mucha emoción.

"Tu casamiento tiene que ver no sólo con el amor sino también con la lucha de nuestro colectivo", destacó la conductora, Flor de la V. "Sí, para mi fue muy importante casarme como Lizy, el juez me llamó por el nombre que yo elegí para auto percibirme y es algo muy importante", respondió la flamante novia que gracias a la ley de identidad de género pudo unirse en matrimonio con el nombre que eligió.

Pero el momento más emotivo de la nota fue cuando, con mucha emoción, la artista recordó a su madre, fallecida en 2011: "Pensé en mi mamá desde el minuto uno, nunca me la saco de la cabeza, yo no podría ser Lizy sin ella, y cada cosa que hago, además de hacerlo por mi, es hacerlo como un homenaje a mi mamá, vivir algo de lo que a ella le hubiera encantado y nunca pudo hacer es algo que me hace doblemente feliz", cerró, emocionada.

"Yo como no puedo aguantarme hablar, quiero decir que estoy muy orgullosa y muy contenta con el paso que acabamos de dar. Que Sebastián es un hombre muy importante en mi vida y que la vida se construye de oportunidades" comenzó diciendo la futura conductora de Got Talent.

Al tiempo que agregó emocionada que "Sin las oportunidades no podemos lograr absolutamente nada, y yo soy un resultado de muchas pequeñas oportunidades de gente maravillosa que se me ha cruzado a lo largo de la vida. Y también esas oportunidades tienen que ver con el amor, y Sebastián es eso que representa en mi vida: el gran amor con el que quiero estar el resto de mi vida".

En tanto, a pesar de su timidez, el novio también dijo lo suyo. "Estoy muy emocionado y, sin duda alguna, es el día más importante de mi vida... Te amo", aseguró Nebot como broche de oro a este sueño que se hizo realidad.

