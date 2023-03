Dalma Maradona estalló de furia ante las críticas por las fotos del cumpleaños de su hija Roma

Dalma Maradona organizó una fiesta temática de La Sirenita por el cumpleaños número cuatro de su hija Roma, fruto de su relación con Andrés Caldarelli, y decidió compartir las imágenes por medio de sus redes sociales, en donde recibió opiniones de todo tipo.

A pesar de que muchos de los usuarios la felicitaron por el despliegue de decoración, sirenas y demás personajes de la película de Disney, otros se centraron en un detalle del festejo y decidieron criticarla por medio de mensajes privados.

Lo que ocurrió fue que, en ninguna de las imágenes aparece la cara de Roma, lo que generó varios cuestionamientos que la columnista del programa radial Un Día Perfecto, en Radio Metro, no dejó pasar y decidió responder de manera pública.





“Si tanto te molesta que no muestre la cara de mi hija, no me sigas. Por Dios, lo que las indigna... ¡Háganse ver! Es una nena normal como cualquier otra. ¡Suelten y dejen que cada padre decida por sus hijos sin tener que opinar de todo! Que yo sea pública no te da derecho a opinar de todo”, comenzó Dalma.

Luego en otro posteo que hizo en su cuenta de Instagram lanzó: “Repitan conmigo... Así como no se opina de un cuerpo ajeno, no se opina de la crianza de un niño que no es el suyo”.

Por último, Maradona les aclaró a los usuarios de la red social: “¡Qué nada opaque todo el amor y los mensajitos hermosos para Roma y para el hermoso cumple que tuvo! ¡Gracias!”. Dijo para dejar de lado los cuestionamientos que recibe de sus seguidores.

Luego, la hija de Claudia Villafañe también compartió algunos mensajes con felicitaciones de parte de sus fans y se mostró agradecida por el cariño que recibe de parte de quienes aprecian a su familia y disfrutan de sus posteos.

El festejo fue organizado por Villafañe y contó con un salón lleno de personajes de la película infantil y una decoración minuciosamente elegida. Además, durante la fiesta hubo juegos, bailes y actuaciones que tenían que ver con escenas de La Sirenita.

Fuente: pronto