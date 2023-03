Gran Hermano 2022: Daniela Celis confirmó que se separó de Thiago Medina con un mensaje contundente

Daniela Celis publicó un video contundente en sus redes sociales para referirse a su vínculo con Thiago Medina, con quien tuvo una historia muy romántica en la casa de Gran Hermano 2022.

“No estoy acostumbrada a dar explicaciones de algo porque es súper raro para mí, pero quiero bajar un poco las aguas por una situación que se fue un poco de las manos, el tema Thiago”, comenzó diciendo la morocha.



La chica de Moreno confirmó que no está más con el muchacho de La Matanza. “Quiero que sepan que no hubo separación porque con Thiago nunca hubo una confirmación de algo nunca estuvimos juntos, formal, así que no hay separación, absolutamente nada. Quédense tranquilos por ese lado", continuó.

Por último, Celis indicó que quieren tener un excelente vínculo, más allá de haber abandonado la posibilidad de un romance. "Y a lo sumo que hayan entendido que él no sea para mí, no significa que no tengamos un vínculo, que nos llevemos bien o que podamos ser buenos compañeros. Queremos demostrar que a pesar de todo y que uno no pueda ser para el otro no podamos tener una linda relación. Son cosas diferentes. Así que quédense tranquilos que con Thiago está todo más que bien. A disfrutar de la vida. Más amor menos odio”, concluyó.

Fuente: primicias ya