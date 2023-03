Atlético presentó su proyecto de estadio multipropósito

Se trata de un proyecto orientado a múltiples actividades, con un amplio sector para desarrollo de espacios verdes y loteos para viviendas y servicios, según lo anunciado por el presidente de Atlético. “Con este proyecto no solo generamos el perfil de ciudad turística que estamos buscando sino también una solución, no la única, a tantas familias que necesitan un terreno y no lo pueden comprar”, afirmó el Intendente.