ADN dio positivo y confirmó que "El Noba" tuvo otro hijo

"El Noba" es el padre de biológico de Ramiro Alejandro Díaz luego de dar positivo el resultado del examen de ADN. Así terminó la larga lucha de Ailén Diaz, la mujer que apareció en octubre del año pasado en los medios y que aseguraba tener un hijo con el artista de cumbia, quien murió el 3 de junio luego de un trágico accidente que tuvo con su moto.

Fue en el programa de A la Tarde, por América Tv, que dieron a conocer los resultados del análisis que confirma la identidad del niño. Al parecer la madre del artista fallecido, El Noba, y Ailén Diaz, se sometieron a un examen que 24 horas después constató una afinidad genética en un 99.99%.

En ese sentido, la joven se mostró contenta con los resultados debido a que terminó por confirmarse su relación con el cantante. De tal forma, informó que ya la familia del artista comenzaron a sociabilizar con el nene, sin embargo dio una advertencia a quienes no confiaron en su palabra y nunca se acercaron a ayudarla. "No intenten hacerlo", manifestó.

Hasta este momento, el recordado exponente de la cumbia era el orgulloso padre de Alin, hija que compartió con su expareja, Eliana Demo. Pero ahora se sumó este nuevo nene que pasará a adoptar el apellido Coronel como su hermanita.

El reclamo de paternidad lo comenzó el año pasado Diaz ante la negativa por parte de la mamá del cumbiero, es por eso que el caso se difundió en todos los programas de televisión en ese entonces. Principalmente, Diaz había recurrido a las redes sociales y en ellas se había expresado sobre la difícil situación y a dvirtió que nadie creía sobre su vinculo con "el Noba".

Había publicado en sus historias de Instagram: "Voy a subir esto y no voy a hablar más del tema porque se ve que la familia sube historias y las borra. Dicen mentiras porque no pueden justificar lo mal que se comportaron con esta situación". Y agregó: "Me dicen farandulera a mí, y si ellos no lo fueran, ¿no arreglarían el tema por privado como hice yo? Tienen miedo que se sepa y se les terminen los minutos de fama para lucrar un poquito más".

En ese momento la madre del cumbiero Vanesa Aranda salió a cruzar a la joven por sus reclamos. "Me molesta que quiera farandulear y hacerse fama, yo no le voy a dar el ADN. Insultarme a mí tampoco porque yo nunca le falté el respeto. Estuvo nueve meses embarazada, el nene nació en abril y mi hijo falleció en junio. Si ella sabía, se lo hubiera dicho a mi hijo, ¿por qué después de esto? No me voy a prender a este juego, si quiere hacer un ADN, que lo haga tranquila. Si es mi nieto, bienvenido sea", aseguró.