Gran Hermano 2022: ¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Tras una semana sin nominar, y disfrutar de la estadía de sus familiares, este miércoles se realizó una nueva Gala de nominación en Gran Hermano 2022, y se definieron quiénes son los participantes que podrán abandonar el reality de Telefe en la próxima noche de eliminación, el siguiente domingo.

La primera en entrar a votar fue Romina, y en estas instancias como era de esperar la decisión "se complica". Le dio dos votos a Camila, y uno a Nacho. "Nos llevamos bien aunque tenemos alguna que otra cosa, pero no tengo nada malo para decir de ella", dijo sobe la participante, y sobre Nacho "le tengo cariño, pero tengo más relación y más afecto con otras personas. No tengo nada malo para decir de él, porque las cosas con él ya las arreglamos".



La Tora, en tonto, nominó a Julieta y Camila: "Tengo dos motivos . Por un lado, para ver si la fulminante (que hizo Julieta) le gustó o no a la gente. Y además, porque en los días en los que estuvo la familia, Romina hizo comentarios sobre el físico de su hermana y ella no dijo nada". Sobre Camila, aseguró que "es por una cuestión de juego aunque mejoramos la relación. No me quiero olvidar de las incomodidades que pasé".

Julieta le dio los dos primeros votos a Camila. "Tengo buena relación, pero aprendí a separar el juego de la persona y hay cosas de su juego que no me cerraron". Luego, un voto fue para La Tora: "Yo hace cuatro meses y medio que estoy acá y no sé nada mientras que ella cambió por lo que vio afuera y ahora tiene buenas actitudes por el juego", argumentó.

Instancias finales en Gran Hermano 2022

Cuando llegó el turno de Nacho, el participante decidió darle dos puntos a Romina "por una cuestión de variar los votos que venía haciendo" y a Julieta por el mismo motivo.

Camila, por su parte, votó en primer lugar a Romina "por comentarios fuera de lugar, que no me gustan para nada. Sobre todo cuando opina del cuerpo de otra persona". Luego nominó a Julieta: "No evita que pasen cosas que inicia Romina y potencia la situación. Tienen un lleva y trae que no me gusta, aunque sea parte del juego", dijo.

Finalmente, quien definió la placa fue Marcos. "Somos menos y cada vez es más difícil, pero me baso en la afinidad que tengo con los compañeros", aseguró, y con esta premisa nominó a Lucila en primer lugar, y en segundo a Camila.

Las nominadas de esta semana, todas mujeres, fueron Camila, Romina, Julieta y La Tora. Una de ellas abandonará la casa el domingo y quedará fuera de una de las instancias más decisivas de Gran Hermano 2022.