Volvió La Cobra, el sutil mensaje de Jimena Barón para Gianinna Maradona:

Jimena Barón revolucionó Twitter y se volvió tendencia con su posteo más reciente. La cantante y actriz dejó un sutil pero filoso comentario que tiene varios tintes, entre ellos, una irónica advertencia que podría ir contra Gianinna Maradona, para quién está escrita la letra de su tema "La araña", un éxito más de la artista.

La relación de Jimena Barón con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Momo, le ha dado el público de la cantante, grandes éxito para cantar a grito herido como lo son: "La Tota", "La Cobra", "Flor de Involución", y "La Araña", solo por nombrar algunos.

Dos de esos éxitos convergen en contundente posteo donde Jimena deja ver que La Cobra nunca se ha ido y está más fuerte que nunca y ahora se prepara para un nuevo lanzamiento. De ahí otro de los tintes que tuvo su posteo, la promoción de lo que se viene en materia musical y que mantiene muy expectante su público.

¿Qué dijo Jimena Barón que deja en el blanco de la publicación a Gianinna Maradona, su examiga y ahora novia de Daniel Osvaldo?: "Yo pedí agarrar la serpiente de “La Cobra” porque me encantan. Y agarré una tarántula (spoileando videoclip ok) porque tampoco me dan miedo las arañas (las conozco demasiado tal vez). Miedo ténganme a mí y a Sadaic si me traicionan", expresó la cantante.