Shakira habló por primera vez tras el escándalo : "Hay un lugar reservado en el infierno"

Shakira es la artista mediática del momento, después de la separación con el ex jugador Gerard Piqué la barranquillera sube en sus historias de Instagram algún “recordatorio” en contra de su ex pareja o para la novia; Clara Chía.

La cantante colombiana hizo una entrevista con el periodista mexicano, Enrique Acevedo, donde hace referencia sobre aquellas mujeres que no apoyan a sus congéneres: “Hay un lugar reservado en el infierno para ellas”, disparó.

Además habló de Bizarrap, el acercamiento que tuvieron para grabar "Session 53" y como su hijo Milán, la motivo para grabar con el productor : "Mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el Dios argentino”, reveló entre risas la cantante.

Shakira también contó cómo atraviesa este particular momento y cómo salió tras el escándalo por su separación. "He sido una enamorada del amor y he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día", reflexionó.

"Estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Ahora me siento completa. Me siento más fuerte que una leona" fue otra de las importantes frases que expresó Shakira.

"Dependo de mi misma, tengo dos niños y tengo que ser una leona por ellos. Mis letras son más eficaces que una visita a un psicólogo", disparó.

Fuente: caras