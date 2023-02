Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi a los Premios The Best y deslumbró con su look

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi eran los más esperados de los Premios The Best. Por eso, cuando llegaron, fue toda una revolución. Además, la pareja causó sensación con su look combinado, ambos en Total Black.

Antonela Roccuzzo lució un vestido largo con un tajo pronunciado que dejaba ver una de sus piernas. La prenda era de mangas largas y cuello polera. El toque de color lo dio con su cartera colorada en forma de flor y unos aros colgantes color plata.

Por su parte, Lionel Messi eligió un traje con brillos en las solapas del blazer y moño en el cuello.

