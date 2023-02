Wanda Nara mostró sus habilidades culinarias y su madre le recordó un momento doloroso de su vida

A poco de haber comenzado con las grabaciones del reality MasterChef, en donde será conductora, Wanda Nara decidió mostrarle a cada uno de sus seguidores su talento escondido a la hora de cocinar para su familia.

Junto a fotos en donde aparecen tortas, fideos, zapallos rellenos, sopas, tartas y hasta un pastel de papas, Wanda escribió: “Desde siempre me encanta cocinar, mis emplatados son los peores del mundo mundial, pero nada me detiene nunca”, comenzó explicando.

Luego la hermana de Zaira Nara siguió: “Acá la torta me salió morocha y desnivelada (me pasa seguido) por una falla del horno o mía, pero rica igual. La sopita del final no recuerdo si la hice yo o es de un restaurante, pero me sale idéntica la de espárragos y la de zapallo que más rica no puede ser, la hago que no podrían creerlo”.

Al ver esto, Nora Colosimo, la madre de Wanda, no pudo evitar apoyar a su hija y comentar sobre sus dotes culinarios: “Tengo que reconocer que cocinás muy muy rico, casero y con amor siempre tus platos. Yo aún recuerdo los spaghettis y el sabor del pesto genovés que me preparaste el primer día que llegué a tu casa en Génova Italia, ¿vos lo recordás?”.

Con mucha emoción, Nara le contestó a su madre con un recuerdo muy emotivo: “El día que murió el abuelo los cociné por última vez”, comentó y Nora le respondió resaltando lo importante que es esa receta para sus vidas: “Lo sé, él te enseñó esa receta”.

Sin dudas, Wanda está atravesando su mejor momento profesional y disfruta esta nueva etapa junto a sus tres hijos varones, quienes se encuentran en Argentina junto a ella.

Por otro lado, Mauro Icardi está junto a sus dos hijas, Francesca e Isabella, con quienes celebró su cumpleaños número 30 en Estambul, en donde juega al fútbol.

Fuente: pronto