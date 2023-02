La bronca de Jimena Barón con Gran Hermano: "Si no entran las hijas de Romina de sorpresa, yo mañana las busco y las aterrizo"

La cantante y actriz, que es fanática del reality de Telefe, se enfureció cuando no dejaron entrar a las hijas de Romina a visitarla en la casa más famosa del país. Qué dijo Jimena y qué tiene pensado hacer si las nenas no entran al reality.

Muchas sorpresas se vivieron en la casa de Gran Hermano en las últimas horas ya que cada uno de los seis participantes que siguen en carrera, recibieron la visita inesperada de un familiar, que se quedará por varios días adentro de la casa más famosa del país. Pero algo llamó la atención y fue la angustia de Romina al no ver que eran sus hijas las elegidas para visitarla.

Claro que el conductor del reality de Telefe intentó tranquilizarla. "Romi, si por mí hubiera sido, ya esto hubiese pasado hace mucho tiempo... Este es un juego de aislamiento, vamos paso a paso. Y tomando en cuenta otras ediciones, ese momento puede llegar. Ahora disfruten de lo que hay que ya es muchísimo", expresó Del Moro.

Súper fanática del programa, Jimena Barón lo sigue a diario y comenta muy activamente en su cuenta de Twitter en tiempo real todo lo que siente respecto a lo que va pasando en el reality show más exitoso del año. Y en este caso, sintió una indignación total al ver que como madre Romina no iba a poder ver a sus hijitas, con quienes no tiene contacto hace casi cuatro meses.

"Romina llora desesperada pensando que van a entrar las hijas ¿y no van a entrar las hijas? Me muero", escribió la actriz y cantante. Y agregó. "¿Las hijas no pueden entrar porque son menores? What? Obvio que pueden entrar. ¿Cómo le hacen este amague y entra el primo segundo? Como madre toda mi indignación".

En una catarata infrenable de bronca e indignación twittera, Jimena siguió: "Si no pueden quedarse, van a entrar al menos a darle un beso a la mamá. Esperaré atornillada a la tevé". Acto seguido, subió una foto de Romina con el rostro cansado y triste y acotó: "¿No las dejaron entrar a las nenas?"

No solo eso, tanto se enojó la ex de Daniel Osvaldo que amenazó con tomar cartas en el asunto si la producción de Gran Hermano no replantea la medida que tomó respecto a las hijas menores de edad de Romina. "Si no aparecen esas niñas de sorpresa, yo mañana las busco, les hago trenzas, las ato a un dron y las aterrizo en el jardín de GH".

Por último, apeló al sarcasmo y al humor negro para referirse a Walter Fabián, el sobrino y ahijado de la ex diputada que entró a visitarla en reemplazo de las hijas. "El sobrino siendo ignorado en cadena nacional con la excusa de que en realidad no lo reconoció porque está gordito". ¡Tremendo!

Fuente: pronto