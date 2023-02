Rodrigo de Paul reveló el consejo que le dio Tini Stoessel en su momento más difícil

La relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está cada vez más afianzada, y a un mes y medio de la finalización del Mundial de Qatar, donde la Argentina se coronó campeón del mundo, el futbolista reveló cuál fue el consejo que le dio su novia en uno de los momentos más difíciles.

En el marco de una entrevista con el Pollo Álvarez para Fox Sports, el mediocampista recordó cuando peligraba su continuidad en el campeonato del mundo por una lesión, y no sabía si seguir o no en carrera.



“Dije ‘juro que, si no estoy para jugar, voy a decir la verdad’. A la noche estaba muy preocupado. Jugar así... Yo sentí que me iba a perder lo que quedaba del Mundial. Entonces, me metí en la habitación y no quería hablar con nadie, por las cosas que se habían filtrado”, dijo el ex de Camila Homs.

En esa situación, la llamo a Tini. Pero Tini no sabe ni lo que vale un gol. Ella era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico. Eso me sacaba presión. Me dejaba decidir a mí”, aseguró sobre su charla con la cantante.

“Entonces, Tini me dice que haga lo que yo sienta, que me iba a apoyar. Me dijo ‘decidí con el corazón, que no te vas a arrepentir’”, reveló sobre la charla que tuvo con su pareja, y finalmente eso fue lo que hizo: jugó, la rompió, y terminó consagrándose campeón del mundo.