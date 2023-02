Wanda Nara conducirá el reality más famoso del país. Entérate cual es

El misterio se terminó, Wanda Nara será la nueva conductora de MasterChef Argentina, y este será su debut como conductora de un programa de televisión. La noticia la confirmó el conductor de LAM Ángel de Brito, programa que anteriormente había planteado si era requisito saber cocinar, a lo que él respondió: “No, si del Moro no sabe ni hacer una hamburguesa”.

Además, agregó: “Lo único que le falta a los conductores es que les pidan saber sobre lo que conducen. Algunos no saben ni conducir…”. Luego, Yanina dio su humilde opinión: “Es como Marcelo (Tinelli) conduciendo el Bailando. Él no baila. Está bien Wanda, me gusta, le va a dar frescura”.

Fuente: caras