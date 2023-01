Oriana Sabatini y Paulo Dybala revelaron qué es lo que más odian uno del otro

Oriana Sabatini y Paulo Dybala forman una de las parejas más estables del espectáculo argentino. Sus redes sociales están llenas de posteos, fotografías, videos y registros en el que muestran que se aman mucho, sin embargo, en esta oportunidad, sorprendieron a sus seguidores luego de confesar las tres cosas que no les gustan uno del otro.

El primero en revelarse fue Paulo Dybala: “Arranco yo. Esta chica pone la alarma y no sé para qué, porque no se despierta. La pone, la termino apagando yo y ella sigue durmiendo. Y yo, que podría dormir más, cagu... La pone como 10 veces. Ya arranco de mal humor”, aseguró. Seguidamente, Sabatini desclasificó qué es lo que odia de su novio: “Lo que no me gusta de vos es que no te gusta mucho hablar”.

El vaivén continuó con el jugador de la selección argentina señalando que Oriana acapara mucho espacio con sus productos de belleza: “En el baño tenemos lugar para dos personas, pero nada es mitad y mitad. Es un cuarto para mí y todo lo demás para ella. Ella tiene crema para la cara, cejas, pelo...”. En esta misma línea, la hija de Catherine Fulop, dejó en la calle a su pareja, develando qué es uno de esos hombres indecisos a la hora de vestirse.

“No me gusta que a veces tardás más que yo para prepararte, sos más indeciso que yo. Te cuesta tomar una decisión”, precisó Sabatini. Finalmente, Dybala terminó su lista destacando lo desordenada que puede llegar a ser la modelo: “La tercera mía es el desorden de esta piba, ni se ven los percheros”, expresó entre risas, mientras que la influencer cerró muy sincera: “Lo tercero que no me gusta de él, no es malo, pero es malo para mí, es que vos sos muy social y yo soy antisocial”.

