Aseguran que Tini Stoessel está enfurecida con Rodrigo de Paul

Parece que la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no puede encontrar la paz. Por acuerdos legales, Camila Homs deberá viajar a España cada 45 días para que el jugador pueda ver a sus hijos. Sin embargo, Tini Stoessel no está de acuerdo con la decisión y discutió con Rodrigo por la visita de Camila.

El periodista Juan Etchegoyen confirmó la discusión en Mitre Live y expresó: "Hay mucha especulación en relación al viaje de Camila Homs". Parece que la visita de la ex de Rodrigo de Paul a Europa se verá imposibilitado por la artista. "El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, ‘A tu ex no la quiero en Madrid’, fue la frase que me enviaron en las últimas horas. Esto define un claro pedido de La Triple T a su pareja", reiteró Etchegoyen.

El periodista aclaró que esta discusión no le sorprende, ya que fue él quien contó que Homs no viajó al Mundial Qatar 2022 por celos y límites de la cantante argentina. “De todos modos, aunque De Paul le exija a Camila que no viaje, si ella quiere hacerlo puede pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España”, finalizó Juan Etchegoyen.

Pero, de llegar a prohibirle el viaje, sería una gran contradicción por parte del 7 de la Selección. Fue Rodrigo de Paul quien exigió en el acuerdo legal que Camila debería viajar cada 45 días a España para que él pueda pasar tiempo con sus hijos. Incluso, fuentes cercanas a la familia de Homs aseguraron que fue una condición para que Rodrigo le pague la cuota acordada por sus abogados.

Fuente: Caras