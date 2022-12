Rodrigo De Paul subió al escenario y le confesó a los fans de Tini Stoessel: "Les voy a contar por qué amo a esta mujer..."

El mediocampista Rodrigo De Paul estuvo ayer en el Campo Argentino de Polo donde su novia, Tini Stoessel, brindó un imponente show. Tras ganar la Copa del Mundo en Qatar, Rodrigo De Paul se vino a la Argentina anoche se presentó públicamente en el escenario.

El jugador fue con su hija Francesca y fue aplaudido por los fanáticos. La gente además comenzó a cantar al ritmo de “Dale campeón”. Y Tini le dedicó unas tiernas palabras: “Te amo”, lo aplaudió y celebró junto con el público.



En otro momento subió al escenario con la camiseta de la Albiceleste, que también llevaba puesta la cantante, y levantó la copa para hacer delirar a todos los presentes.

Fue allí cuando hizo su mayor confesión de amor: "Les voy a contar por qué amo a esta mujer. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor".

Pero además se vivió un momento picante cuando Tini cantaba uno de sus más exitosos temas: La Triple T. En el momento del estribillo la cantante y el futbolista gritaron de manera efusiva "que los envidiosos se vayan pal carajo". De inmediato, muchos empezaron a decir que ese mensaje estaba dirigido a Camila Homs, quien en los últimos días manifestó su furia con el padre de sus hijos.

Fuente: primicias ya