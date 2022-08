Mirabella en Rosario: "El estado debe estar presente para igualar oportunidades"

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, visitó la ciudad de Rosario y participó de la inauguración de una biblioteca popular en Empalme Granero, en dónde dialogó con los vecinos. “Quiero agradecer a los dirigentes barriales y a todos los vecinos y vecinas presentes, porque nunca bajan los brazos. Cada uno de ustedes lucha por tener un mejor lugar donde vivir. El Estado debe estar presente para igualar oportunidades”, agregó.



Además, el legislador se refirió a la situación económica que atraviesa Argentina y cómo afecta a las familias santafesinas. “Tengo un mandato que es defender a Santa Fe, no se puede defender lo que no se conoce. Por eso recorro permanentemente toda la provincia. Estamos en un momento con muchas dificultades, con restricciones de dólares que dificultan la importación de insumos para el sistema productivo y una inflación muy alta. Pero más allá de esos temas, tenemos que tratar que no se detengan las obras públicas que están en marcha”, señaló.



El diputado estuvo acompañado por la ministra de Gobierno, Celia Arena; el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana y la concejala rosarina, Julia Irigoitia. En diálogo con la prensa, se refirió a las quemas en las islas del delta del Paraná y el humo que asedia a la ciudad de Rosario.



“Trabajamos junto a la ministra de Ambiente de la provincia para gestionar camiones hidrantes y focos de conservación y acompañar los reclamos ante la Justicia Federal, porque todo lo que pasó en estos días es intencional. Es necesario que se investigue y se condene a quienes están llevando adelante estas acciones. Necesitamos agilidad y eficiencia de parte del Poder Judicial, porque es vergonzoso que quemen nuestros humedales y nuestras islas de manera intencional”, señaló.



Durante la jornada, el diputado participó de una capacitación sobre “Economía del conocimiento con perspectiva de género” en el Acuario de Rosario junto a la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Flor Marinaro. Luego,visitó la localidad de Fighiera junto al presidente comunal Rodolfo Stangoni y recorrieron diversas obras que el gobierno provincial está llevando adelante en la zona. Hacia el final de la jornada, el legislador estuvo presente en Funes, en donde fue recibido por el presidente comunal Roly Santacroce y participó de la firma de convenios Plan INCLUIR MDS en las instalaciones del Club Atlético Industrial y del Club San Telmo.