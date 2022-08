“Cine en los Barrios”, una propuesta que sigue creciendo

Este año, otra vez en marcha Cine en los Barrios lleva 12 proyecciones y se llegaron a 2000 espectadores. “Para nosotros es muy agradable poder decir esto, nos llena mucho, porque sabemos que los vecinos los disfrutan”, afirmó el Concejal.

También, Juan Senn decía: “En esto no estoy solo, también me sigue acompañando Nahuel Aimar, un nutrido grupo de jóvenes que colaboran y el compromiso de los integrantes de casa vecinal y club donde vamos, sin el aporte de ellos, no sería viable la propuesta.”

“Es un puente más que tendemos con los vecinos, se trata de algo más profundo porque compartimos un momento diferente, que nos saca de la rutina y que disfrutamos con amigos, compartiendo pochoclos y alguna bebida. También nos permite continuar en paralelo con nuestros respectivos trabajos”, decía Senn.

Por último, afirmó: “Se vienen más propuestas con contenidos lúdicos y artísticos que las estamos diseñando, siempre enfocadas en ofrecer una alternativa que haga que los vecinos se sientan contemplados”.