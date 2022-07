Pista de Atletismo Sintética: Aprobaron el proyecto de Juan Senn

El Concejo de Rafaela aprobó por unanimidad hace semanas atrás, el proyecto de resolución solicitando al Gobierno de la Provincia la construcción de una pista de atletismo sintética, con un gimnasio, un laboratorio de investigación, iluminación, entre otro, en un espacio físico a definir. Este proyecto fue elaborado por Juan Senn y contó con el apoyo de todo el bloque oficialista.

“Con el acompañamiento de Brenda Vimo, Valeria Soltermam y Martín Racca, vengo trabajando en un proyecto para que Rafaela cuente con las instalaciones anteriormente mencionadas”, explicó el concejal Juan Senn.

Asimismo, remarcó que “se han invitado a todas las instituciones que trabajan en el ámbito del atletismo para que puedan aportar su mirada. La idea es contar con un proyecto donde que realmente hayan estado todas instituciones participando activamente en el tema y sea algo realmente superador”.

“Sabemos que Rafaela tiene un alto despliegue de deportistas, no solo en este último tiempo, esto viene desde hace años. No obstante, no contamos con una pista sintética como sí la tiene Rosario o Santa Fe. Nuestra ciudad siempre ha quedado relegada y creo que es momento de que se pueda dar un salto de calidad. Confiamos en la administración de Omar Perotti, porque le está dando a la ciudad lo que durante muchos años se le negó”, agregó el Concejal.

Además, remarcó que “fue muy importante contar con el respaldo del intendente Luis Castellano para que la iniciativa tenga el volumen que necesitamos y Rafaela cuente con otro espacio para albergar a deportistas de primer nivel”.

También, aprovechó para agradecer al profesor Roberto Müller, “quien estuvo asesorándome desde el momento cero con la elaboración del proyecto; su aporte ha sido muy importante. Ignacio Podio y Myriam Villafañe sumaron mucho en este proyecto.”

“Ahora, estamos al aguardo de la decisión que tome el Gobierno de la Provincia, ya que en el proyecto también solicitamos la creación de una comisión especial donde también participen representantes de los tres Centros de Educación Física, la UNRaf, el CRAS, grupos de running y la Municipalidad. También es importante destacar que este es un proyecto de Resolución, donde no obliga a la provincia, si no que solicita la inversión, porque no tenemos la potestad para hacerlo”, finalizó el concejal Juan Senn.

Fuente: Diario Castellanos