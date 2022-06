Lewandowski participó del anuncio de obras para el Instituto Politécnico Superior "General San Martín"

“Tengo el orgullo de decir que soy un «polipibe». Estoy emocionado de estar en este lugar que durante 7 años me cobijó, me hizo sentir tan feliz y en el cual aprendí tantos valores que me acompañan a lo largo de la vida y feliz también de poder estar anunciando esta obra tan esperada y necesaria”, afirmó Lewandowski. “Invertir en la educación pública de calidad es brindar más herramientas a nuestros jóvenes, pensando en un futuro con una mayor igualdad de oportunidades”, resaltó.

Ante los presentes el senador nacional recordó: "Cuando yo hacía taller -hace bastante tiempo y ustedes no habían nacido aún- lo hacíamos prácticamente con la misma infraestructura. Cuando los visité el año pasado nos propusimos seguir buscando y gestionando soluciones y alternativas para dar respuesta a las necesidades de las instituciones educativas”.

"Hace un par de semanas estuve con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y le pedí puntualmente por esta obra que no se terminaba de concretar. La semana pasada me confirmaron que esto va a salir así que pronto, con las cuestiones lógicas de los trámites que hay que hacer en distintas etapas del Estado, vamos a tener obreros trabajando para empezar con esta obra”, aseguró Lewandowski. “Ahora lo que nos queda es impulsarlo lo más rápido posible, que el anuncio se concrete, estos trámites puedan hacerse rápido y esté el dinero para comenzar la obra”, sostuvo.

“El rector Franco Bartolacci viene desde hace tiempo, junto a las autoridades del Politécnico encabezadas por Juan Farina, tratando buscar y de llegar a estas soluciones, no solamente del Poli sino de todas las entidades universitarias que tienen y están bajo la cobertura de la UNR”, concluyó Lewandowski.

El Instituto Politécnico Superior «General San Martín», dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, brinda educación Superior y Técnico-profesional Secundaria. Fue creado en el año 1906 bajo el nombre «Escuela Industrial de la Nación».