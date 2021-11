Se continúa trabajando en las condiciones de transitabilidad de la ciudad

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan Shingrix para los adultos mayores de 50 años como método de prevención del herpes zóster y las complicaciones relacionadas a este, hayan tenido o no herpes zóster. Puedes recibir la vacuna Shingrix incluso si ya has tenido herpes zóster. Además, considera ponerte la vacuna Shingrix si recibiste la vacuna Zostavax en el pasado, o si no sabes si has tenido varicela.