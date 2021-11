El Intendente acompañado por funcionarios municipales e integrantes de la Comisión directiva de la entidad participaron de una recorrida por las instalaciones del Club Ciclista, la cual incluyó la visita a la pista de ciclismo, el gimnasio y las instalaciones en general.

El Club Ciclista de Rafaela es mucho más que una entidad dedicada al ciclismo. Dentro de su predio ubicado en calle Marchini 60, se practican diferentes actividades deportivas, como hockey femenino, entrenamiento de fútbol masculino recreativo, gimnasio, crossfit, entre otras disciplinas.

“Un club lleno de vida”

A cabo de la Recorrida, Ignacio Podio manifestó su satisfacción por ver “un club lleno de vida, lleno de actividades. Recuerdo que cuando asumimos la gestión, vinimos a recorrer este mismo lugar. Y casi 2 años después, nos encontramos con una realidad completamente distinta. Se hizo un muy buen trabajo entre el Municipio y el club para poder sumar actividades, siempre con muy buena predisposición por parte de las autoridades para que profes y alumnos, que antes estaban ocupando el espacio público, hoy encuentren contención y seguridad dentro de un club”.

El apoyo permanente a las actividades de todos los clubes de Rafaela

Luego, Martín Racca, Subsecretario de Salud, comentó: “Aquí cerquita tengo a mis ex compañeros de los Wayras Running Team. Antes, muchas veces practicábamos y corríamos en los espacios públicos, molestando de alguna manera, la circulación de las personas y de los vehículos. Éramos un grupo numeroso, y que hoy se encuentren dentro de una institución, engrandece la actividad y es una tranquilidad para todos”.

“Siempre estamos apoyando a las actividades de este y todos los demás clubes de Rafaela. Como siempre digo, la actividad deportiva es prevención primaria de todas las enfermedades. Así que aprovechamos el espacio para convocar a las personas a realizar cualquier actividad deportiva, porque lo repito aunque canse, el deporte es sinónimo de salud.”

“Este es el club del barrio y entre todos tenemos que cuidarlo”

Por su parte, el Presidente del Club Ciclisra, Adrian Della Torre, aseguró: “Nos encontramos con un club en expansión. La pandemia nos enseñó a trabajar más organizadamente, y creo que se está notando en la institución. Quedamos, a mi criterio, dentro de uno de los barrios más lindos de la ciudad. Y eso también nos eleva el nivel de exigencia para estar acorde a lo que el barrio necesita. Este es el club del barrio y entre todos tenemos que cuidarlo.”

Daniel Capella, profesor de ciclismo y tesorero de la institución, se mostró agradecido de que integrantes del municipio hayan visitado el club: “Por suerte es un club en constante expansión, lo cual no sería posible sin el apoyo y el acompañamiento que recibimos de la Municipalidad. Es fundamental su colaboración ya que hace muchos años, cuando llegamos acá, este lugar era un sitio alejado de la ciudad. Y hoy estamos prácticamente en el centro, con el gran crecimiento que felizmente tuvo Rafaela. Tenemos a cargo un espacio verde muy amplio, que si bien nos permite desarrollar muchas actividades, de no ser por el acompañamiento municipal, no podrían ser posible".

“En lo deportivo, que es la parte que a mí me toca, siempre trabajando mucho con las escuelitas de ciclismo que por suerte se van sumando muchos chicos, alimentados desde el programa municipal “Ciclismo en los barrios” y con los corredores mayores trabajando con distintos niveles para competencias nacionales e internacionales.”

Finalmente, el profesor Marcelo Borio, a cargo de la coordinación deportiva, se refirió a la apertura que tuvo el club hacia otras disciplinas: “Ni bien llegamos, lo que se intentó fue abrir el club a distintas actividades y disciplinas por fuera de lo que es puramente el ciclismo. Resultó favorable la idea, y hoy contamos con fútbol recreativo, hockey femenino, tenemos además todo lo que concierne a un gimnasio, actividades como funcional y crossfit, y también ayudando a la cooperación de cada actividad en sí. También tenemos running, y a partir del mes que viene, yoga al aire libre. En breve estaremos abriendo una escuelita de fútbol infantil para completar todo un nutrido esquema de actividades deportivas”.