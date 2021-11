Mirabella: Hay un "Modelo de Crecimiento y Desarrollo que se esta llevando adelante en la Provincia y un modelo que nos quiere llevar para atras"

En ese sentido aseguró que: los santafesinos "estamos un poco cansados, creo que desde la época del Brigadier Lopez, hace 200 años, que desde Buenos Aires nos digan lo que tenemos que hacer y cuando me dicen bueno pero la campaña se nacionalizó, yo respondo que ese es el error porque los que están eligiendo en La Rioja, en Mendoza o Chubut no tienen los mismos temas que tenemos nosotros en Santa Fe. Nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia economía, nuestro propio sector productivo, nuestras propias problemáticas que no son las mismas y eso es lo que vamos a llevar al congreso".

"Tenemos que defender los intereses de nuestra provincia y para eso necesitamos un equipo consolidado para que haga eso. No necesitamos que nos represente gente que se fue de acá hace 15 años, que viven en un country encerrada, para que nos vengan a decir hoy lo que tenemos que hacer. Al consumir tantos medios nos compramos los problemas que están en Buenos Aires y no son los que pasan en nuestra provincia, entonces me parece central armar un equipo para defender a Santa Fe, para defender a Rosario y a todas las ciudades de la provincia" resaltó.

Además, Mirabella afirmó que Rosario y las grandes ciudades de la provincia "necesitan autonomía porque los temas se solucionan a nivel local-territorial y la vida pasa en un territorio determinado" y remarcó que "estas cosas son las que tenemos que poner en agenda y gracias a la riqueza que tenemos en la provincia lideramos la carne, la leche, la biotecnología, la maquinaria agrícola hoy Santa Fe que es la provincia que lidera la recuperación industrial y la recuperación del empleo industrial formalizado en la Argentina".

Al respecto el senador enfatizó: “Nosotros arrancamos una situación bastante compleja en el Gobierno de la Provincia y desde el Senado siempre estuvimos gestionando de que las cosas que necesitaba Santa Fe, ayudar al Gobernador para que se concreten. Tuvimos una situación complicada financiera al principio y después comenzó la pandemia pero tengo que reconocer el gran trabajo de Perotti y su equipo en ordenar las finanzas públicas. Hoy vemos obras públicas en cada rincón de la provincia, en las 365 localidades. Desde las más chicas hasta las más grandes. Todo esto se pudo comenzar porque se ordenó y hay una buena base”.

Por último Mirabella destacó: “Estamos compenetrados con esta gestión y es lo que queremos consolidar el 14 de noviembre: un modelo de gestión que apuesta por el trabajo, la producción, el empleo y mejorar la calidad de vida de los y las santafesinas en cada una de las ciudades"