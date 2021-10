Mirabella: "Estamos trabajando en Seguridad no solo a corto, sino a también a largo plazo"

Roberto Mirabella indicó que “vivimos momentos bastantes difíciles, sufrimos muchas cosas, en estos más de 20 meses” de gestión del gobierno nacional y provincial donde -enfatizó- “la mayoría fueron en Pandemia”. “Mucha gente tenía una expectativa que por ahí no fue cumplida”, señaló. No obstante, remarcó que “la solución no es volver para atrás. Ni para los que nos dejaron un país fundido, quebrado, endeudado como fue el gobierno anterior. El desafío es modificar las cosas”.