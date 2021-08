El gesto de Fernando Iglesias durante un acto de Vidal

El diputado y actual precandidato a la reelección por Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, sigue sumando gestos misóginos y desagradables. Este miércoles, en pleno acto de presentación del programa de 23 propuestas que impulsará en el Congreso María Eugenia Vidal, se metió la mano en el pantalón, con total impunidad, frente a las cámaras.

En las imágenes, que comenzaron a circular esta tarde en redes sociales, se lo ve a Iglesias quitándose los anteojos con una mano e introduciendo la otra dentro de su pantalón, mientras estaba sentado al lado de sus compañeras de lista, Sabrina Ajmechet y Paula Oliveto.



La justificación del propio Iglesias sobre su acto no tardó en llegar. A la pregunta de un usuario de Twitter sobre si le "picaba", respondió: "No. Me operé de hernia este año en el Hospital Británico. Por?".



Iglesias viene de estar en el ojo de la tormenta semanas atrás cuando en el medio de la polémica por las visitas a Olivos acusó en redes sociales a Florencia Peña y a otras actrices de visitar la quinta de Olivos con fines sexuales.

La actitud le valió una denuncia en la Justicia de Peña y un pedido de expulsión de la Cámara de Diputados formulada por legisladoras del Frente de Todos.

Tras el escándalo con Florencia Peña, fue la propia Vidal la que salió a defender a Iglesias. Cuestionada en un programa de televisión por los actos misóginos de su compañero de lista, la exgobernadora sentenció: “Yo estoy orgullosa de toda la lista que me acompaña. Con errores, con aciertos, compartimos los mismos valores”.

El acto tuvo lugar en "Chela", un espacio para eventos ubicado en Parque Patricios, bajo la mirada del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el senador nacional Martín Lousteau y la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Con varias alusiones a la gestión porteña que encabeza Larreta y en un intento de de diferenciarse de sus competidores en la interna de JXC, Vidal le pidió a los porteños que con su voto "acompañen esa forma de ser y de trabajar que va más allá de un apellido".

No obstante, estuvo ausente en el encuentro el expresidente Mauricio Macri, quien días antes del cierre de listas para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) le pidió a Vidal que se postule en la provincia de Buenos Aires, el distrito que gobernó durante cuatro años.

