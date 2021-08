OPERATIVOS DE SEGURIDAD

Durante toda la jornada, de acuerdo a directivas impartidas por la

Jefatura de la Unidad Regional V, se realizaron diferentes

operativos con fines preventivos y de seguridad en el ámbito del

Departamento Castellanos.

Se efectuaron patrullajes preventivos como así también al control

mediante puestos fijos de vehículos, reteniéndose aquellos que

no contaban con la documentación pertinente. También se

procedió la identificación de personas, lográndose identificar a

una persona de sexo masculino sobre la que pesaba pedido de

paradero en la ciudad de Rafaela. Los operativos se seguridad

continúan desarrollándose de forma permanente.



MOTOCICLETA RECUPERADA

Una motocicleta Honda Biz fue recuperada en zona rural de la

localidad de Frontera. La misma había sido denunciada en la

víspera como sustraída. El hallazgo se produjo en momentos que

se realizaban recorridas preventivas por la zona ordenadas por la

superioridad realizados por efectivos de la Comisaría No 6 de

Frontera, Destacamento No 6 de Acapulco – Josefina,

Comando Radioeléctrico de la UR V y Brigada Motorizada de

la Zona No 5 de Inspección.

Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de Relaciones

Policiales