Según un estudio combinación de las vacunas Sputnik V y Moderna triplicaron los niveles de anticuerpos

Hay 8 vacunas contra el COVID-19 autorizadas para uso de emergencia en el mundo. Esos inoculantes habían demostrado eficacia y seguridad para reducir complicaciones y muertes. Pero en el caso de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia, se produjeron demoras en la producción y entrega del segundo componente del esquema y obligó a hacer cambios en los planes. En la Argentina, se decidió ofrecer una vacuna diferente como segunda dosis para completar el esquema de vacunación en un contexto en que hay riesgo de circulación sostenida de la variante Delta del coronavirus. Ahora, se conocieron los detalles de los resultados de dos estudios de combinación de vacunas que realizó el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Entrevistado por Infobae, Daniel Ferrante, subsecretario de planificación del Ministerio de Salud porteño, contó los detalles sobre cómo se hicieron los estudios y cuáles son los resultados preliminares. “Los estudios se hicieron con la idea de conocer si la combinación de vacunas tiene resultados no inferiores en cuanto a seguridad y al nivel de respuesta del sistema inmune del esquema original de la vacuna Sputnik V”, señaló.

El primer estudio se largó a fines de junio, y contó con la registración de 7.000 personas. Se hizo una selección y hubo 277 voluntarios que participaron. Esas personas habían recibido el primer componente de la vacuna Sputnik V un mes antes como mínimo. Una vez que se hizo la selección de los participantes, se realizó una asignación aleatorizada hacia las diferentes ramas del estudio.

Los estudios de combinación de vacunas se iniciaron por el problema de la demora en la entrega del segundo componente de la vacuna Sputnik V desde Rusia (REUTERS/Agustin Marcarian)

Un grupo de participantes recibieron el componente 2 de la vacuna Sputnik V. Otro grupo accedió a la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca del Reino Unido, y un tercer grupo recibió la vacuna de Sinopharma de China. Los participantes aceptaron hacerse análisis de sangre a los 14 y a los 28 días de haber recibido la segunda dosis.

“Con el primer estudio, observamos que la seguridad de las tres combinaciones de vacunas era aceptable”, contó el doctor Ferrante. En el caso de la combinación del componente 1 de Sputnik V con AstraZeneca, el resultado en los niveles de anticuerpos no fue inferior a la combinación original de los dos componentes de la vacuna Sputnik V. Esta vacuna se desarrolló en Rusia, pero ahora también es producida por Laboratorios Richmond en Argentina.

En el caso de la combinación del componente 1 de Sputnik V con la dosis de Sinopharm, “el resultado no fue concluyente”, según Ferrante. En algunas personas, el nivel de anticuerpos fue menor al que se obtiene en la combinación entre los 2 componentes de la vacuna Sputnik V. Por esta razón, el Ministerio de Salud porteño decidió que a ese grupo de voluntarios se le dará también el componente 2 de la Sputnik V (aunque ya recibió el componente 1 y una dosis de Sinopharm).

La vacuna Sputnik V fue autorizada en 69 países para uso de emergencia en el contexto de pandemia (REUTERS/Alberto Lingria)

Tras la llegada de las dosis de la vacuna de Moderna a la Argentina el 17 de julio pasado, por una donación del gobierno de los Estados Unidos, la cartera de salud porteña puso en marcha el segundo estudio de combinación de vacunas contra el COVID-19. En este ensayo participaron 348 voluntarios que también habían recibido el componente 1 de la vacuna Sputnik V al menos un mes antes.

“El segundo estudio dividió a los participantes en 4 ramas. Un grupo recibió el componente 2 de la Sputnik. Otro grupo recibió otra vez el componente 1 de la Sputnik. Un tercer grupo accedió a la vacuna de AstraZeneca como segunda dosis, y un cuarto grupo recibió la vacuna de Moderna”, puntualizó Ferrante. En los cuatro grupos la seguridad de las combinacionese fue similar. En el caso de la combinación de Sputnik V con Moderna, hubo más efectos secundarios leves en el brazo en que se recibió la dosis.

En cuanto al nivel de anticuerpos después de recibir la segunda dosis, el doctor Ferrante aclaró: “No hicimos una comparación entre las combinaciones de vacunas sino una comparación entre el nivel de anticuerpos entre la primera dosis y la segunda que recibió cada participante”.

Los resultados de este segundo estudio con respecto al nivel de anticuerpos son los siguientes: en el caso de las personas que recibieron dos veces el componente 1 de la Sputnik V, se mejoró el nivel de anticuerpos. Pero no se logró lo que se alcanzó en promedio cuando se reciben el componente 1 y 2 de la Sputnik V.

Tanto en el primer como en el segundo estudio, se encontró en CABA que el componente 1 de Sputnik con dosis de AstraZeneca da un nivel de anticuerpos similar (REUTERS/Manaure Quintero/File Photo)

En cambio, los niveles de anticuerpos se triplicaron en el caso de las personas que habían recibido el componente 1 de la vacuna Sputnik V y la vacuna de Moderna como segunda dosis. En el caso de la combinación de Sputnik V con AstraZeneca, se volvió a observar el mismo resultado que en el primer estudio, con niveles aceptables de anticuerpos.

“Hicimos estos ensayos para tener datos sobre las posibles combinaciones entre las vacunas. Nos permiten tomar decisiones en función de la disponibilidad de dosis”, añadió Ferrante. Por el momento, en el plan de vacunación de la ciudad de Buenos Aires se está ofreciendo como opción de intercambio a la vacuna de Moderna para los que recibieron el primer componente de Sputnik V. Ya el 90% de las 200.000 personas que habían recibido Sputnik V como primera dosis y que esperaban la segunda dosis han aceptado completar el esquema con la vacuna de Moderna en CABA.

Ayer miércoles también se había realizado un encuentro sobre combinación de vacunas en el que se compartieron tanto los resultados de CABA como de otras jurisdicciones. La intercambiabilidad “no reporta efectos adversos” distintos a los ya conocidos: fue uno de los puntos más sobresalientes que el Ministerio de Salud presentó a través de los resultados preliminares de un estudio colaborativo donde se evalúa seguridad y eficacia al combinar vacunas contra el COVID-19, en el que participa la ciudad de Buenos Aires.

La titular del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, desde Rusia, habló sobre los resultados preliminares del estudio federal de combinación de vacunas contra el COVID-19

De la presentación virtual participaron la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, desde Rusia; el subsecretario nacional de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pablo Núñez; el CEO del Fondo Ruso, Anatoly Braverman; el investigador del CONICET y de la UBA, Jorge Geffner; la investigadora del Instituto Leloir Andrea Gamarnik; el científico e investigador de La Plata, Guillermo Docena y la asesora médica del Ministerio de Salud de la Nación, Marina Pasinovich.

También lo hicieron, el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo; sus pares de La Rioja, Juan Carlos Vergara; de Capital Federal, Fernán Quirós; y de provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Los resultados finales del estudio federal que comenzó en el mes de julio estarán disponibles durante la primer quincena de septiembre.

El estudio se trata de un trabajo del que participan cinco provincias: son los equipos científicos de los ministerios de Salud de CABA, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Luis. “Este es un trabajo conjunto no solamente de varios ministerios de Argentina sino también en colaboración con Rusia, para seguir generando evidencia para nuestro país, para toda la región y para el mundo”, expresó en un encuentro virtual, la titular de la cartera de Salud, quien destacó: “Es un estudio que tiene una fortaleza científica muy importante”.

“Ya incorporamos la combinación con Moderna”, dijo la ministra al mismo tiempo que aseguró: “Estamos trabajando en incorporar Cansino. Nos comprometemos a ir compartiendo periódicamente los datos del estudio e ir ampliando las recomendaciones”.

De acuerdo con la doctora Vizzotti, en consonancia con las investigaciones que la ciencia viene llevando a cabo en todo el mundo, el aumento de anticuerpos es significativo con la combinación de vacunas, cuando se aplica una fórmula distinta a la inoculada en primera instancia. Otra conclusión es que “no existe asociación entre el esquema aplicado (heterólogo u homólogo) y la presencia de sintomatología a 24, 48 y 72 horas” de la inoculación. Sí “se observa una asociación estadísticamente significativa entre poseer una comorbilidad previa y no presentar síntomas a las 48 y 72 horas de aplicada la segunda dosis de la vacuna, tanto en esquemas homólogos como heterólogos”, se indicó en estos resultados parciales.

“Todas las provincias aportarán sus resultados en distintos momentos. Es un estudio federal, que involucra al sistema de salud, a científicos y universidades. Que lo podamos hacer desde diferentes espacios tiene un valor especial, es lo más sustantivo”, señaló Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, que ofició de moderador de la jornada. Y, tras enfatizar el puente que debe construirse entre ciencia y salud pública, agregó: “Esperamos que esto nos permita tomar las mejores políticas basadas en la mejor evidencia disponible”.

Si bien participan cinco jurisdicciones, solo provincia de Buenos Aires y CABA presentaron sus avances en detalle el miércoles, porque constituyen los dos distritos que más avanzaron en el trabajo. En Provincia de Buenos Aires, el ministro Nicolás Kreplak, señaló: “Combinamos el primer componente de Sputnik V con AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Sputnik 1 y 2. Además probamos otras combinaciones utilizando a AstraZeneca y Sinopharm como primer componente”.

En provincia de Buenos Aires, el estudio sobre combinación de vacunas demostró que no hay efectos adversos severos, según el Ministro Nicolás Kreplak/ REUTERS/Maria Paula Avila

El Ministro bonaerense agregó: “Realizamos un seguimiento y lo más importante es que no hubo eventos adversos graves en ningún caso. Lo que vemos es que los efectos son leves y en su enorme mayoría se van a los siete días. Todas las combinaciones que analizamos son seguras, no hay diferencia que se pueda marcar con los esquemas homólogos”.

“La combinación con Moderna en los primeros días dio más síntomas y en el caso de AstraZeneca hubo más persistencia (en el tiempo). Pero todo sin gravedad”, agregó el funcionario quien anunció que se observa un incremento en el nivel de anticuerpos luego de dos semanas de aplicada la segunda dosis en las combinaciones evaluadas. “El aumento de la producción de anticuerpos es estadísticamente significativo a los 14 días, respecto de la primera dosis. Tanto Sputnik combinada con Sinopharm o con AstraZeneca resulta estadísticamente relevante”, expresó.

