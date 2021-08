Estos días Santa Fe llegará al millón de vacunados con dos dosis

“Es el momento más tranquilo desde la primera ola de Covid”, dijo ayer a La Capital la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, quien repasó los números de positividad en los testeos, ocupación de camas, incidencia y letalidad en el territorio provincial y se mostró aliviada por esos datos, que son alentadores. Además, señaló que la demora en la circulación de la variante Delta ofrece un tiempo “muy valioso” para avanzar en la campaña de vacunación y destacó que entre hoy y mañana se llegará al millón de santafesinos inoculados con ambas dosis, lo que representa más de la tercera parte del total de los inscriptos.

En septiembre, el objetivo es llegar a otro millón de personas con el esquema completo, afirmó. Con una dosis hasta este martes se habían vacunado 2 millones 150 mil personas de un total de 2 millones 650 mil santafesinos registrados. Martorano aseguró que el número de inoculados contra el Covid es “muy bueno” y que la gran meta es iniciar el 2022 con “todos vacunados con ambas dosis”.

Con la llegada de primer componente de Sputnik este miércoles, agregó, “vamos a terminar de colocar primeras dosis a los jóvenes de 18 a 21” y “estamos culminando con la totalidad de los chicos y chicas anotados de 12 a 17 con factores de riesgo”.

“Pienso todo el tiempo en tener a la mayor cantidad de gente con el esquema completo, porque Delta está retrasada pero va a circular en algún momento”, mencionó Martorano, quien semanas atrás había mostrado su preocupación por el brote en Córdoba, cuando se produjeron decenas de casos de Covid con esa variante a causa de un viajero que incumplió los protocolos.

La cercanía de esa provincia con Santa Fe hizo encender el alerta en los equipos de salud. Es que Delta hizo trepar de manera estrepitosa los casos en países europeos y en Estados Unidos y se esperaba que para mediados de agosto hubiera una circulación importante de esta mutación (mucho más transmisible que la cepa original) en Argentina. Sin embargo aún no sucedió.

“Es posible que sea en septiembre, pero nadie puede asegurarlo”, reconoció la ministra, quien dijo que la “segunda ola ya pasó y probablemente ahora estamos en un momento de transición” en el que “no hay que aflojar, porque si hacemos de cuenta que no pasa nada, nos vamos a equivocar y mucho”.

Desahogo

Con el fin de la segunda ola (que fue más corta que la primera pero mucho más intensa y desgastante para los equipos de salud) ahora el sistema se está desahogando, lo que es una buena noticia. “Si bien uno no puede relajarse, es el momento de los mejores números en Santa Fe y hay que conservarlos”, remarcó Martorano.

La ministra repasó los principales indicadores que son la foto de la pandemia por estos días. “Tenemos una positividad de testeos del 15% con tendencia a seguir bajando, 255 casos el lunes en toda Santa Fe, la incidencia viene en baja también y se ubica en 385, lo mismo que la ocupación de camas: es del 64% en la provincia y del 66% en Rosario, tanto en el sector público como privado y con un 25% de pacientes Covid”.

La funcionaria reflexionó: “Algunos me dicen que estamos testeando poco y la verdad es que no es así, estamos en 10 mil pruebas diarias, una de las provincias que por lejos más testea; pero si así fuera, los números de camas ocupadas y de letalidad, que también bajaron y mucho, no pueden mentir, es un dato irrefutable”.

Sobre este último punto dijo que en Santa Fe la letalidad (cantidad de fallecidos entre los infectados de Covid) es del 1,74% “cuando en Ciudad de Buenos Aires es del 2,15, en provincia de Buenos Aires 2,65 y a nivel país 2,14”.

“Por favor, tenemos que cuidar estos valores aún cuando haya más posibilidades de encuentros y flexibilizaciones. La responsabilidad personal, familiar, entre amigos es muy importante, hay que respetar los protocolos”, destacó la ministra.

Respecto a los motivos por los cuales Delta no avanzó con la velocidad que se esperaba, comentó: “Hay que ser cautos, es verdad que nos está dando tiempo. Creo que los controles que se impusieron para el seguimiento de viajeros funcionaron, en nuestro caso el incumplimiento no supera el 10% y gracias a los operativos, que han incluido a la policía cuando no se encuentra a alguien en su domicilio y sanciones, las cosas cambiaron porque estuvimos en un incumplimiento del 40% en un momento. Ahora la gente sabe que no es broma no respetar los protocolos al regresar del extranjero”.

A eso se suma, dijo la ministra, “la cantidad de vacunados que es muy relevante, el aislamiento rápido cuando hay un caso detectado, y sin dudas cuestiones epidemiológicas que uno no puede conocer en detalle en un virus nuevo. Si bien tenemos la foto de Europa, por ejemplo, el comportamiento del Covid no es igual en todos lados”.

La Capital