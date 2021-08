Los memes de Dylan: el perro presidencial, el único "preocupado" de la foto en Olivos

Se caliente la polémica por las fotografías que circulan sobre el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en Olivos en julio del año pasado, cuando por disposición del presidente Alberto Fernández no se podían realizar reuniones sociales Hashtags como "#LaFoto" se hicieron virales y muchos usuarios fueron contra el jefe de Estado y su mujer por no cumplir la normativa, algunos lamentando que no habían podido celebrar sus cumpleaños o despedirse de seres queridos mientras la familia presidencial actuaba sin cuidado. En la última tanda en redes sociales, el protagonista es Dylan, el perro presidencial.

Desde la asunción de Fernández como mandatario del país su mascota tiene un lugar preponderante en las redes, donde los usuarios aprovechan cualquier ocasión para mostrar imágenes del can. Ahora, Dylan también está en el ojo de la tormenta porque aparece en la imagen del festejo y los memes no tardaron en llegar. En particular, los twitteros hacen alusión a la cara del animal: parece el único preocupado mientras los demás posaban para la cámara felices. Así fue que convirtieron su nombre en tendencia.

"La cara de Dylan es de: 'esto en unos meses va a ser un quilombo'", escribieron en la red social del pajarito, junto a la imagen en cuestión y otra que hace "zoom" al perro en primer plano, que se encuentra detrás del presidente.

"La cara de Dylan es la de miles en este momento", "El único que está cumpliendo el distanciamiento es Dylan" o "Si prestas atención, acá vemos a Dylan siendo el único que muestra vergüenza por esta foto en plena cuarentena", son otras publicaciones que están acompañadas por las mismas postales.

Además, el ingenio de los que interactúan en Twitter nunca falta y un usuario tuvo la oportunidad de demostrarlo, ya que encontró una imagen en la que un border collie, perro de la raza a la que pertenece Dylan, se encuentra junto a una persona realizando lo que parecería ser el check-in en un aeropuerto. Así, @crazzyhatt adjuntó la fotografía y "dio una primicia": "Último momento Dylan abandona el país tras verse involucrado en el escándalo de #LaFoto".

🚨 Último momento 🚨

Dylan abandona el país tras verse involucrado en el escándalo de #LaFoto 🐶 #JuicioPolitico #QueVerguenzaSerKirchnerista pic.twitter.com/dLDybB0Usr — Crazzy Hatt 😺 (@CrazzyHatt) August 13, 2021



El jefe de Gabinete Santiago Caffiero se pronunció sobre el escándalo. En la mañana de este viernes habló para Radio 10 para expresarse sobre lo sucedido, con declaraciones que multiplicaron el enojo de los argentinos. "Nosotros reconocemos el error. Fue un descuido que no debió ocurrir, pero no son los temas que le importan a la gente. La oposición ha tenido un rol nulo durante la pandemia", manifestó en pleno auge de lo que se está nombrando como el #OlivosGate.

LaCapital