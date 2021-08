La provincia invertirá más de 1600 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura penitenciaria

El gobierno provincial ejecuta obras para el mejoramiento de la infraestructura penitenciaria con la construcción de la Alcaidía Regional 2, en Santa Fe; y la Unidad 12, en el Complejo Penitenciario de Rosario, además de la licitación de seis nuevos pabellones en las unidades Nº 2, Las Flores; Nº 10, Santa Felicia; y Nº 11, Piñero, con un cerco perimetral. La inversión total es superior a los 1600 millones de pesos, la cual permitirá la incorporación de 1285 nuevos lugares para internos. Además, ya se finalizó una nueva unidad en el Complejo Penitenciario Rosario, que cuenta con cuatro pabellones, con 40 celdas dobles; un pabellón, con ocho celdas de resguardo; un área social con aulas; y un edificio de ingreso con consultorios, oficinas y zona de requisa. La capacidad total es de 325 internos.

Asimismo, ya se inauguró un pabellón, con capacidad para 80 internos, en la Unidad 10 de Santa Felicia; y el primer hospital penitenciario de la provincia, la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, que cuenta con 24 camas y aparatología de última generación: equipo de ecografía, rayos, diálisis, etc.

En ese marco, el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, destacó la inauguración del efector penitenciario, “inaugurado meses atrás por el presidente de la nación, Alberto Fernández, y por el gobernador (Omar) Perotti, a fin de fortalecer la atención sanitaria en sur de la provincia”, y recordó también “la incorporación de 27 nuevas salas de audiencia que, en pandemia, garantizó la realización de audiencias judiciales por video conferencia, sin tener que trasladar los detenidos”.

“Desde hace varios años las cárceles de la provincia están sobrepobladas, hoy con más de 7000 procesados y condenados. Frente a esta situación, el gobernador Perotti diseñó un programa muy ambicioso de mejoramiento de la infraestructura penitenciaria, no solamente construyendo nuevas unidades sino, también, incorporando nueva tecnología”, aseguró Gálvez.

OBRAS EN EJECUCIÓN

Se encuentra en ejecución la construcción de la Alcaidía Regional frente a la Unidad Penitenciaria de Las Flores, en la ciudad capital, con capacidad para 200 internos. La inversión provincial es de $ 550.754.448,68.

Las obras consisten en un módulo delimitado por doble cerco antiescala de cuatro garitas de seguridad, compuesto por seis pabellones, con 40 celdas simples y 80 dobles. Además, cuenta con oficina de dirección, administrativas, boxes para abogados, sector de admisión e ingreso de internos, área de recepción de visitas, SUM, y área de servicios centrales y mantenimiento. Y un edificio de gobierno que alojará funciones administrativas, casino de oficiales, y zona de ingreso y requisa principal de visitas.

“El objetivo es sacar a los detenidos en comisarías del centro-norte santafesino”, explicó Gálvez, y anunció que en febrero próximo “se concluirá la construcción del muro perimetral en Piñero; y se incorporarán domos y cámaras de última generación, teniendo en cuenta el alto perfil de la población existente en la cárcel más grande de la provincia”.

En tanto, está en ejecución la Unidad 12 en el Complejo Penitenciario de Rosario, que contará con capacidad para 320 internos. El presupuesto de la primera etapa de la obra es de $ 252.598.706,12.

Los trabajos comprenden la construcción de un edificio de ingreso, uno destinado al área social, para talleres y escuela, cuatro pabellones de alojamiento con circulaciones restringidas con esclusas, tres zonas de guardia y vigilancia; más obras de infraestructura general de servicios. El conjunto se delimitará por un doble cerco de seguridad antiescala y siete garitas de vigilancia.

Del mismo modo, está en marcha la licitación para la construcción de seis nuevos pabellones colectivos, para 60 internos cada uno, en las unidades penitenciarias Nº 2 de Las Flores, Nº 10 de Santa Felicia y Nº 11 de Piñero. La inversión total proyectada es de 360 millones de pesos.

Por último, se encuentra en licitación la construcción de un nuevo cerco de seguridad en la Unidad Penitenciaria N°11, para brindarle un mayor nivel de protección. El presupuesto estimado es de 190.000.000 pesos.

El cerco se conformará con elementos premoldeados de hormigón armado, columnas esquineras e intermedias y paneles A20, con módulos de seis metros. Los paneles tiene un espesor de 20 cm., y el módulo se conforma con cuatro paneles de 1,25 metros, logrando una altura de 4,75 metros de muro de hormigón armado. Por encima de los paneles se coloca una concertina de alambre y cuchillas de hierro galvanizado, alcanzando una altura total de 5,65 metros. La longitud total del muro es de 1.770 metros, con un plazo de ejecución de tres meses.

TECNOLOGÍA Y SALA DE AUDIENCIAS

La provincia firmó un acuerdo con el INVAP Sociedad del Estado, para la incorporación capacitación y puesta en funcionamiento de bodyscam (escáner de pallets y bultos), como así también escáner móvil, con el objetivo de generar espacios de seguridad con la incorporación de tecnologías de última generación en lo que refiere a las requisas de visitas y del personal penitenciario que cumple servicio en cada unidad.

Además, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad, se instalaron 29 salas de videoconferencias para la realización procesos penales y audiencias de ejecución penal, audiencias de recursos de sanciones, de calificaciones y audiencias con abogados.

Del total, seis se encuentran en Coronda; cuatro en Las Flores; una en la UP 3; una en la Unidad de Mujeres de Santa Fe; cinco en el Complejo Penitenciario Rosario; dos en la UP 6; dos en la unidad de Vera; siete en Piñero; y una en la UP 16.

CÁRCEL FEDERAL

Por último, se está construyendo un penal federal, para alojar 464 internos, en cercanías a la autopista Brigadier López, a la altura de Coronda, en el llamado camino de Las Moras y ruta provincial Nº 64, en un predio de 62 hectáreas donado por la municipalidad de Coronda. La obra tiene un grado de avance del 66% y se prevé su culminación en el plazo de 12 a 16 meses.

Hoy la provincia de Santa Fe aloja en sus unidades penitenciarias la totalidad de 481 internos federales, principalmente en las unidades Nº 1, 4, 5 y 11.