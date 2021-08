Se confirmó que Santiago Lara no es hijo de Diego Maradona: "Esto impacta directamente con la sucesión”

Tras la muerte de Diego Maradona en noviembre 2020, varios jóvenes aseguraron que eran hijos del ídolo del fútbol. Magalí Gil, Santiago Lara y Eugenia Laprovittola eran los supuestos nuevos herederos pero tras los exámenes de ADN se confirmó que tanto Gil como Lara no comparten sangre con la familia del astro.

"Después de la muerte de Diego se abrió el gran debate de quienes están reclamando la paternidad de Maradona, uno de ellos es el joven Santiago Lara que desde hace mucho tiempo viene pugnando por el reconocimiento de Diego, para que fuera declarado hijo de él”, comenzó Carlos Monti en "Nosotros en la Mañana".

El reconocido periodista reveló que el joven y su equipo de letrados no van a continuar luchando por la paternidad del futbolista: “Acaba de salir la pericia en los tribunales y dio que Santiago Lara no es hijo de Maradona. Los abogados tienen dos caminos, aceptar esto definitivamente y se termina la historia, o puede apelar. A mí me cuentan desde tribunales que se van a quedar quietos y van a aceptar esta pericia”.

“Santiago Lara se enteró a los 15 años de boca de su madre que, antes de fallecer, le dijo que era hijo de Diego Maradona. Comenzó un derrotero judicial se sometiera a un ADN para ver si era o no. Esto impacta directamente con la sucesión de Diego, porque hay menos personas para repartir", cerró el panelista sobre el joven oriundo de La Plata.

Gastón Marote agregó un picante detalle sobre su caso: "Sorprende porque el círculo íntimo de Maradona, no la familia, estaban creídos que era hijo de él”.