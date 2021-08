Los Messi en París: cómo es el exclusivo ambiente de glamour y amistad que rodea al PSG, y al que llegan Leo y Antonela

La espectacular llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain obligará al rosarino a aclimatarse a una nueva liga, vestuario e idioma tras 17 años jugando en el Barcelona, el que hasta hace una semana era su lugar en el mundo, su zona de confort. De la misma manera, Antonela Roccuzzo deja atrás el que fue su hogar en los últimos 12 años y cambiará por primera vez su maravillosa casa en Castelldefels, donde armó su familia con Leo y recibió a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.



Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres huos emprenden una nueva aventura lejos de Barcelona.

Producto de esta salida tan incómoda como traumática, que conmocionó al planeta fútbol, Antonela también les dirá "adiós" a su grupo de gente en Cataluña, las amigas que sirvieron de apoyo cuando en 2010, a los 22 años, cambió su Rosario natal por ese lugar lejano en el que Messi terminaría convirtiéndose en leyenda.

"Amiga, no sabés la falta que me vas hacer... Pero la distancia no será un obstáculo para nosotras. Los queremos mucho, familia. Nuestros mejores deseos en esta nueva etapa", le escribió Elena Galera, la esposa de Sergio Busquets, uno de los que acompañó a Leo desde el inicio de su carrera.

En esta etapa culé, Sofía Balbi (que debió irse a Madrid con Luis Suárez) y Daniella Semaan (partió hace tiempo a Inglaterra con Cesc Fábregas y ahora viven en Mónaco) se hicieron íntimas de Antonela y al día de hoy se siguen viendo, como hace poco en Ibiza, donde combinaron playa y discotecas.



Antonela Roccuzzo y sus amigas de Barcelona, de vacaciones en Ibiza.

Ese mundo de amistades que rodeaban a los Messi, tan importante en su consideración, quedó expuesto en la noche del sábado 7, cuando Leo y Anto organizaron una cena de despedida en su casa a la que fueron todos, incluidos el recién llegado Kun Agüero, Gerard Piqué, Shakira y el streamer Ibai Llanos.

Rumbo a París

En la capital francesa los espera una nueva vida. Al igual que Messi, Antonela arriba a la Ciudad Luz con la tranquilidad de saber que ya cuenta con dos buenas amigas como Jorgelina Cardoso y Camila Galante, las respectivas parejas de Ángel Di María y Leandro Paredes, socios del 10 en la Selección Argentina.



Antonela Roccuzzo, siempre cerca de la Argentina y muy querida por las esposas de todos los futbolistas de la Selección.

Distinta es la relación con la otra compatriota en el PSG, Wanda Nara, esposa y representante de Mauro Icardi. El juego mediático suele enfrentar los perfiles que ambas muestran en las redes pero en los primeros días de Anto en París, ya se dio el primer guiño entre ellas: comenzaron a seguirse en Instagram. Esto recién comienza.



Wanda Nara y Mauro Icardi.

Wanda, anfitriona de lujo

La hermana de Zaira está totalmente integrada al grupo de futbolistas y esposas del PSG. Eso quedó claro hace un par de años cuando organizó una fiesta temática para festejar su cumpleaños y juntó a una buena cantidad de invitados (todos vestidos de negro) en su mansión, una celebración que no se perdieron los Paredes ni los Di María.

Estuvieron todos, lo mismo que en el cumple de Icardi. O en la gala de blanco que armó Neymar. O cuando se disfrazaron por Halloween. O en las "pool party" que se arman en lo de Wanda. Queda claro: en el PSG se preocupan por pasarla bien fuera de la cancha y el clima es de camaradería absoluta.



Wanda Nara, cumpleaños junto a la familia del PSG, todos de negro.



"Pool party" en la casa de Wanda Nara, con sus amigas del PSG.

Las reuniones suelen darse en los restaurantes más caros de la capital francesa, con la Torre Eiffel y el río Sena como escenografía característica, siendo otra de las rutinas que regala el privilegio de jugar en un equipo con poca exigencia a la hora de la competencia local. Y con una plantilla súper amplia que permitirá recambio constante.

Durante el día, los paseos de shopping por los locales de moda y joyas más emblemáticos de París, son una constante de las redes sociales de los players del club más glamoroso del mundo.



Buena onda. Fiesta de disfraces en el plantel del PSG para celebrar Halloween.

Las WAGs del PSG

En la Argentina se les llamaba "botineras", término que impuso Nazarena Vélez al hablar de las parejas o romances de los futbolistas y que virtud de los tiempos que corren (o vuelan) ya entró en desuso. Más sofisticados, en Europa las llaman WAGs, "wives and girlfriends" o "esposas y novias" de las megaestrellas que deslumbran con su juego en los clubes más importantes del mundo.

Las WAGs del PSG son famosas en la prensa francesa. En abril de este año protagonizaron una polémica cuando se mostraron reunidas en medio de las restricciones que imperaban en aquel país con motivo de la pandemia. Los medios locales condenaron su actitud, mostrándose en las redes entre risas y desoyendo los consejos que indicaban las autoridades sanitarias.



Criticadas. Las esposas de los futbolistas del PSG no se tomaron en serio el confinamiento.

“Ha llegado el sol, París”, escribió en Instagram la modelo brasileña, ex ángel de Victoria's Secret, Izabel Goulart. El mensaje a sus casi 5 millones de seguidores se hizo viral y terminó escrachando al resto de las chicas. Está en pareja con el arquero alemán Kevin Trapp, hoy en el Eintracht de Frankfurt.

Junto a Izabel aparecían Andrea Salas, Carmen Mora y Alba Silva, parejas de Keylor Navas, Pablo Sarabia y Sergio Rico respectivamente.



Andrea Salas y el arquero Keylor Navas.

Otra de las chicas más conocidas del PSG es Carol Cabrino, una cantante e influencer brasileña de 27 años, casada desde hace cinco años con el central carioca Marquinhos. Gajes del oficio, en octubre de 2017 fue noticia porque estaba en el estadio Parque de los Príncipes mirando un partido de Champions League y comenzó el trabajo de parto de su primera hija, María Eduarda.



Carol Cabrino, la esposa de Marquinhos.

Se cree que Marquinhos compartirá zaga con Sergio Ramos, otro de los recién llegados al team que dirige Mauricio Pochettino. El ex Real Madrid está casado con la conductora, actriz y modelo Pilar Rubio, con una larga trayectoria en la tevé de su país.



Sergio Ramos junto a su familia, recién arribados al PSG. Su esposa Pilar Rubio es una presentadora muy conocida en España.

Otra modelo es la francesa Jessica Aidi, de 29 años, casada con el italiano Marco Verratti, quien viene de ganar la Eurocopa con su selección. La pareja se presentó en sociedad a puro glamour, en el Gran Premio de Mónaco de 2019, y se casaron hace tres semanas, en una lujosa fiesta que tuvo como toque distintivo la actuación de Carla Bruni.



Románticos. El italiano Marco Verrati y la modelo francesa Jessica Aidi, recién casados.

¿Y Kylian Mbappé? Se dice que el crack francés mantiene una relación no oficial con la Miss Universo 2017, Alicia Aylies, una modelo de 23 años, nacida en Martinica y criada en la Guayana Francesa. La "Rihanna de la Guayana" (así la llaman) se hizo conocida al aparecer alentando a la selección francesa en el Mundial 2018. Su exótica belleza la llevó a codearse con el mundo de Hollywood y apareció en la gala de la última película Misión Imposible posando en la alfombra roja junto a Tom Cruise.



Mucha onda. "La Rihanna francesa", así llaman a la Miss Universo 2017, la modelo Alicia Aylies, ¿novia de Kylian Mbappé?

A todo este extenso panorama hay que dedicarle un párrafo aparte a Neymar Jr, otra joya del equipo parisino, cuya vida amorosa ha sido digna de una de esas telenovelas típicas de la televisión brasileña.

Del astro se recuerda el ruidoso romance que vivió con Natalia Barulich, la modelo ex de Maluma, a quien el artista colombiano le dedicó despechado el hit Hawai: "Deja de mentirte... La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo... Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos".

Ahora se asegura que Ney está saliendo con Bruna Biancardi, una influencer brasileña de 27 años con quien fue visto a bordo de un yate durante el verano europeo. Todavía no confirmaron el noviazgo pero en las redes se detuvieron en otra cosa: el parecido de la nacida en San Pablo con su tocaya, la actriz carioca Bruna Marquezine, otra ex pareja del 10 del PSG. El "novo Brumar" (por las siglas de sus nombres) tiene en vilo a la prensa del país vecino.



"Brumar". Neymar y su flamante romance con su coterránea Bruna Biancardi.

En este nuevo mundo desembarcaron los Messi, con la emoción propia que generan situaciones como estas, de expectativa y descubrimiento. Sentimientos propios en la carrera de cualquier futbolista pero inéditos para Lionel, Antonela y los suyos, que parecían haber echado raíces en Barcelona. Llegan a París sabiendo que los espera un grupo de personas muy particular pero que buscará hacerlos sentir como en casa.

